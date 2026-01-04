Це готувалося давно, – експерт пояснив, що змотивувало Трампа затримати Мадуро саме зараз
- США провели операцію у Венесуелі, затримавши президента Ніколаса Мадуро та його дружину, що було давно заплановано.
- Завданням Трампа було показати, що він може затримати кого завгодно, припустив Юрій Богданов.
США провели операцію у Венесуелі та затримали президента Ніколаса Мадуро і його дружину. Очевидно, що американці це давно планували.
Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов озвучив 24 Каналу думку, що завданням Дональда Трампа було продемонструвати, що він може затримати кого завгодно. Для США з’явилося вікно можливостей.
Яке завдання Трампа?
Юрій Богданов зазначив, що американці домоглися насамперед ефективних ударів. Вони паралізували воєнну відповідь. Під час цієї операції не постраждав жоден американський військовий. Була певна домовленість, що їм вдасться зробити це швидко, і військові не будуть протидіяти. Або була впевненість, що цього не буде, було вікно можливостей.
Очевидно, це готувалося дуже давно. Питання, чи вдалося забезпечити це вікно можливостей. Далі воно було реалізовано. Ми бачимо дуже обмежені сили. Там були обмежені повітряні удари, гелікоптери, американський спецназ, який дуже професійно працював над захопленням Мадуро. Думаю, саме у цьому і було завдання Трампа – продемонструвати, що він може взяти кого завгодно,
– сказав він.
Затримання Мадуро є тривожним сигналом для Росії. Це свідчить про те, що Володимир Путін також може нервувати. Тому що кремлівський диктатор не настільки невразливий, як думають росіяни.
Що відбувається у Венесуелі?
3 січня у столиці Венесуели пролунала серія вибухів. У Каракасі зафіксували американські гелікоптери. За повідомленнями, пролунало щонайменше 7 вибухів.
У результаті президента Ніколаса Мадуро разом із дружиною затримали та вивезли з країни. Йому та його дружині Силії Флорес висунули звинувачення. Зокрема, у змові проти Штатів, наркотероризмі та володінні озброєнням.
Дональд Трамп заявив, що США керуватимуть Венесуелою до зміни влади. За його словами, він не хоче, щоб владу в країні знову захопили незаконно і вийшла така ж ситуація, що й з Мадуро. Також він заявив, що готовий провести другу хвилю військової операції у Венесуелі у разі потреба. Однак станом на зараз необхідності немає.
Президент Франції Емманюель Макрон відповів, хто може очолити Венесуелу після затримання Мадуро. Він заявив, що це може бути опозиційний політик Едмундо Гонсалес.