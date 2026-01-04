Це готувалося давно, – експерт пояснив, що змотивувало Трампа затримати Мадуро саме зараз

США провели операцію у Венесуелі та затримали президента Ніколаса Мадуро і його дружину. Очевидно, що американці це давно планували.

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов озвучив 24 Каналу думку, що завданням Дональда Трампа було продемонструвати, що він може затримати кого завгодно. Для США з’явилося вікно можливостей.

Яке завдання Трампа?

Юрій Богданов зазначив, що американці домоглися насамперед ефективних ударів. Вони паралізували воєнну відповідь. Під час цієї операції не постраждав жоден американський військовий. Була певна домовленість, що їм вдасться зробити це швидко, і військові не будуть протидіяти. Або була впевненість, що цього не буде, було вікно можливостей.

Очевидно, це готувалося дуже давно. Питання, чи вдалося забезпечити це вікно можливостей. Далі воно було реалізовано. Ми бачимо дуже обмежені сили. Там були обмежені повітряні удари, гелікоптери, американський спецназ, який дуже професійно працював над захопленням Мадуро. Думаю, саме у цьому і було завдання Трампа – продемонструвати, що він може взяти кого завгодно,

– сказав він.

Затримання Мадуро є тривожним сигналом для Росії. Це свідчить про те, що Володимир Путін також може нервувати. Тому що кремлівський диктатор не настільки невразливий, як думають росіяни.

Що відбувається у Венесуелі?