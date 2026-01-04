Рубіо відповів на закиди, що США хочуть захопити нафту у Венесуелі
Рубіо каже, що США достатньо і своєї нафти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Рубіо для NBC News Meet the Press.
Як Рубіо прокоментував можливість захоплення ресурсів Венесуели?
Нам не потрібна венесуельська нафта. У нас у Сполучених Штатах її вдосталь,
– сказав Рубіо.
Він додав, що США не дозволять, щоб нафтова промисловість Венесуели контролювалася супротивниками Сполучених Штатів.
Рубіо також зазначив, що Росії, Китаю та Ірану немає на американському континенті, і де буде.
Марко Рубіо розповів про відносини США і Росії в контексті Венесуели
Представники ЗМІ цікавилися, що скаже держсекретар США про відносини з Росією на тлі подій у Венесуелі.
"Нас не турбує ескалація конфлікту з Росією в контексті Венесуели. Ми завжди очікували, що вони нададуть риторичну підтримку режиму Мадуро", – висловився Рубіо.
Він сказав, що у Росії є багато справ в Україні та привітав Лаврова з Різдвом.