Виглядає "ласим шматком": в якій країні Трамп може провести наступну військову операцію

Президент США Дональд Трамп періодично погрожує військовими операціями іншим країнам. Але серед них виділяється один "фаворит".

Про це 24 Каналу розповів заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков, зауваживши, що поки навряд чи Сполучені Штати захочуть йти на конфлікт з тою ж Канадою або з Данією через Гренландію. Є інша країна, яка може підійти Трампу.

Де США можуть провести наступну операцію?

За словами Бронжукова, в Латинській Америці, окрім Венесуели, є режими, що можуть стати більш лояльними до США. До прикладу, раніше виник конфлікт між Трампом та президентом Колумбії Густаво Петро.

Зверніть увагу! Раніше Трамп називав Петро "божевільним" та звинувачував його в наркоторгівлі. При цьому він ще й назвав Колумбію хворою країною. Петро обурився через слова Трампа, але зрештою вони провели телефонну розмову, де владнали конфлікт.

Цілком ймовірно, що наступною ціллю Трампа буде Куба. Тим паче батьки держсекретаря США Марко Рубіо є емігрантами з цієї країни.

В Кубі населення так само не підтримає свою владу. А Штатам буде легко залетіти на гелікоптерах. Ця країна виглядає "ласим шматком" для США. Ми бачили, що Росія не стріляє своєю ППО, а китайці мовчать. Куба виглядає найлегшою жертвою у західній півкулі,

– сказав аналітик.

Не варто відкидати і варіант удару по Ірану. Це був би вдалий шанс для США отримати лояльну державу на Близькому Сході.

Погрози Трампа іншим країнам: коротко