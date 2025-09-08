Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не має антиукраїнської позиції та зацікавлений у тому, щоб Україна мала майбутнє. На його думку, ЄС навмисно підтримує війну в Україні.

Водночас США, за його словами, шукають угоди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Index.

Дивіться також Фіцо – не Орбан: політолог пояснив відмінність відносин України з Угорщиною та Словаччиною

Що Орбан заявив про війну в Україні?

Виступаючи у Кече, Орбан зупинився на темі війни Росії проти України й окреслив, які, на його думку, цілі переслідують учасники конфлікту.

За словами угорського прем’єра, Москва прагне зупинити просування Заходу, Київ – зберегти зовнішнє фінансування та уникнути економічної катастрофи.

Водночас, на думку Орбана, Європейський Союз підтримує війну, щоб претендувати на статус великої держави, тоді як Сполучені Штати хочуть досягти угоди й економічно підпорядкувати Євросоюз Америці.

Політик також порівняв ЄС із "кульгавою качкою" та заявив, що блок має вести перемовини про заходи безпеки не зі США, а з Росією.

Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, тому що розвал сусідньої країни нам теж не на користь,

– наголосив Орбан, додавши, що затягування війни є програшним шляхом.

Раніше Орбан говорив про "поділ" України: що відомо