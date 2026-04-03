Скандали з Орбаном набирають обертів: прем'єр зіткнувся з новими невдачами через викриття, – ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зіткнувся зі серйозною проблемою на тлі тривалого економічного спаду країни та звинувачень у поширенні корупції. Усе це відбувається впритул з парламентськими виборами.

Про це пише агентство Bloomberg.

У чому звинувачують Орбана?

Серед останніх осіб, які висловилися щодо негативного впливу Орбана, став капітан спецпризначення армії Сільвестер Палінкаш, який повідомив в інтерв'ю для видання Telex про "глибоко політизовану армію" в країні.

Міністр оборони Крістоф Салай-Бобровницький, який не володів військовим досвідом, проте є близьким союзником Віктора Орбана, заявляв, що армія "незалежна від партійної політики і залишатиметься такою".

Директор Political Capital у Будапешті Петер Креко каже, що угорський прем'єр намагається продемонструвати силу, проте "викривачі" ставлять під сумнів цілісність державних інституцій, цим підривають його кампанію.

"Коментарі Палінкаша є продовженням багатьох інших інтерв'ю, багато з яких стали вірусними в Угорщині та перешкоджають спробам Орбана балотуватися на п'ятий термін поспіль", – ідеться у статті видання.

Які наслідки це матиме для Орбана?

Подібний розвиток подій значно підвищує шанси на перемогу опозиційної партії "Тиса", яку очолює колишній прихильник і наразі критик правлячої партії Петер Мадяр, на майбутніх парламентських виборах в країні.

За даними видання, про можливу перемоги опозиційної "Тиси" свідчать і останні опитування. Водночас сам Віктор Орбан, який створив імідж непереможного чиновника, стикається зі зміною політичного ландшафту.

Гнів щодо адміністрації Орбана зріс наприкінці березня після того, як старший детектив поліції офіційно звинуватив розвідку, якими керує уряд, у незаконному поширенні бази даних прихильників "Тиси" минулого року.

Команда Орбана запевняла, що у рамках такої операції нібито переслідували українських шпигунів у "Тисі", проте це погіршило ситуацію адміністрації, яка намагається використати методи Росії для збереження влади.

Ці події відбуваються на тлі посилення уваги до тісних зв'язків прокремлівського Орбана з Москвою, зокрема викриття зусиль уряду щодо послаблення санкцій ЄС проти Росії через її вторгнення в Україну,

– наголошує Bloomberg.

Журналісти нагадують, що чинна влада подвоїла закупівлі російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення в Україну, називає Київ "ворогом" та блокує виділення кредиту у розмірі 90 мільярдів євро.

Водночас опонент Віктора Орбана, Петер Мадяр, обіцяє у разі перемоги на парламентських виборах, які відбудуться у неділю, 12 квітня, повернути проєвропейський курс країни та послабити зв'язки з Росією.

