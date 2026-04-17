"Я відчуваю біль": Орбан дав перше інтерв'ю після поразки на виборах

Чинний прем'єр Угорщини Віктор Орбан зазнав нищівної поразки від суперника на парламентських виборах. Політик зізнався, що відчуває після того, як йому не вдалося втримати владу у своїх руках.

16 квітня Віктор Орбан дав інтерв'ю провладному виданню Patrióta. Чинний прем'єр заявив, що в Угорщині "закінчилася політична епоха", але водночас дав зрозуміти, що не збирається залишати посаду лідера партії "Фідес", яка переходить в опозицію. Про це пише Politico.

Як Орбан оцінив свою поразку на виборах?

Політик незвично прямо визнав масштаби поразки своєї партії.

Це очевидна поразка. Масштаб поразки великий,

– сказав він.

Орбан, який безперервно керував Угорщиною 16 років, говорив сумним тоном та ділився власними емоціями.

Я відчував біль і порожнечу,

– сказав він, додавши, що занурився в роботу як у "трудотерапію", щоб впоратися з шоком.

Орбан зізнався: він був упевнений, що переможе.

В інтерв'ю тепер вже виконувач обов'язків прем'єр-міністра Угорщини не уникав відповідальності за поразку. Він сказав, що на 100 відсотків відповідає за результат виборів.

Політик визнав, що "Фідес" не змогла достукатися до виборців. Послання суперника він назвав "сильнішим", маючи на увазі обіцянки Мадяра провести зміни, викорінити корупцію та демонтувати політичну систему Орбана.

Однак переможений прем'єр заявив, що нікуди не йде з політик. Він вважає, що поразка його партії "Фідес" і всього правого табору вимагає повного оновлення – зокрема зміни керівництва та перебудови парламентської команди.

Партійні збори призначені на 28 квітня. "Якщо моя спільнота скаже мені сісти на лаву запасних – я це зроблю. Якщо скажуть очолити команду – я теж це зроблю" – сказав Орбан.

