"Давно б уже були переговори": Орбан заявив, що Європа винна у відсутності миру в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив європейські держави в тому, що їхня допомога Україні нібито перешкоджає завершенню війни.

Про це Орбан сказав у відео, опублікованому 16 березня в його соцмережах.

Що цього разу сказав Орбан?

За словами Орбана, всі розуміють, що на шляху до миру існують перешкоди, зокрема, на його думку, те, що українці "хочуть продовжувати війну".

Вони мають на це право. Хоча цим вони наражають на небезпеку всю Європу, але все ж це їхня країна, їхня боротьба за свободу,

– заявив глава уряду Угорщини.

Водночас, додав Орбан, більшою проблемою нібито є те, що європейці підтримують у цьому українців.

Якби європейці не стояли за українцями, ті не змогли б продовжувати війну. Давно б уже були переговори, перемир'я і мир. Насправді Європа розпалює вогонь війни навіть проти американців. Якби вони схаменулися, настав би мир,

– підсумував політик.

Нагадаємо, нещодавно в Угорщині відбувся Марш миру: до заходу долучилися, зокрема, прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, а також очільник МЗС Петер Сіярто. Там угорський прем'єр заявив, що Будапешт нібито знову витримав політичний тиск з боку Києва та Брюсселя. За його словами, Угорщина не дозволить втягнути себе у війну в Україні, збереже власну соціальну політику, економічні досягнення та конституційні принципи.

Незабаром в Угорщині пройдуть вибори