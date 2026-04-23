Жоден корабель не пройде: Трамп заявив, що США мають повний контроль над Ормузькою протокою

Президент Дональд Трамп заявив про повний контроль США над Ормузькою протокою. Жодне судно, за його словами, не зможе пройти через протоку без схвалення американських сил.

Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Яку заяву щодо Ормузької протоки зробив Трамп?

Трамп заявив, що нині в Ірані відбувається внутрішня плутанина щодо лідерства.

Внутрішня боротьба між "прихильниками жорсткої лінії", які сильно програють на полі бою, та "поміркованими", які зовсім не помірковані (але користуються повагою!), просто божевільна!,

– заявив американський лідер.

Окрім того, він наголосив, що американські сили наразі мають повний контроль над Ормузькою протокою, фактично перекривши рух суден у регіоні. За словами Трампа, аби увійти до протоки необхідно отримати дозвіл американських військово-морських сил. Така ситуація триватиме допоки Іран не погодиться на укладення мирної угоди зі США.



Допис Трампа у Truth Social / Скриншот

Важливо! Нещодавно, 17 квітня, Іран оголошував про відкриття важливого стратегічного шляху Ормузької протоки, однак вже наступного дня відновив блокаду. Напружена ситуація між сторонами конфлікту загострює економічну ситуацію у світі, однак деяким країнам це все ж "грає на руку".



Економіст Іван Ус у коментарі 24 Каналу зауважив, що Росія лише у "плюсі" від нестабільної ситуації на Близькому Сході. Експерт додав, що Москва отримує значно більші доходи, аніж раніше, оскільки через дефіцит енергоносіїв ціни на нафту на світовому ринку стрімко летять вгору.

