Закриття Ормузької протоки: Іран оголосив нові умови для суден

Іран оголосив нові умови судноплавства в Ормузькій протоці. Відтепер проходити через неї зможуть лише комерційні судна, які отримали дозвіл від ВМС Корпусу вартових ісламської революції.

Про це повідомляє видання Al Jazeera.

Що зараз відбувається в Ормузькій протоці?

Голова Комітету національної безпеки Ірану Ібрагім Азізі оприлюднив заяву, в якій виклав позицію Тегерана щодо поточної ситуації в Ормузькій протоці.

Настав час запровадити новий морський режим для Ормузької протоки,

– сказав він.

За його словами, у межах цієї нової системи лише комерційні судна, які отримали дозвіл від Військово-морських сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), зможуть проходити визначеними маршрутами після сплати необхідних зборів.

Наприкінці він застеріг: "Якщо США спробують створити будь-які перешкоди для іранських суден, ситуація може швидко змінитися".

Військовий штаб Хатам аль-Анбія також заявив, що ситуація в Ормузькій протоці залишатиметься "жорстко контрольованою та незмінною" доти, доки Сполучені Штати не скасують обмеження на вільне пересування іранських суден.

Як зазначають журналісти, з іранського боку надходять суперечливі сигнали: Тегеран висловлює невдоволення американською блокадою та знову порушує тему зборів за прохід через протоку. Водночас це не нова риторика – подібні заяви вже звучали від нового верховного лідера Ірану, який говорив про новий порядок управління Ормузькою протокою.

Яка передісторія?