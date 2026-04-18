Закриття Ормузької протоки: Іран оголосив нові умови для суден
- Іран запровадив новий режим судноплавства в Ормузькій протоці, дозволивши проходити через неї лише комерційним суднам з дозволом від ВМС Корпусу вартових ісламської революції.
- Іран застерігає, що ситуація може змінитися, якщо США створять перешкоди для іранських суден, поки обмеження на вільне пересування не будуть скасовані.
Іран оголосив нові умови судноплавства в Ормузькій протоці. Відтепер проходити через неї зможуть лише комерційні судна, які отримали дозвіл від ВМС Корпусу вартових ісламської революції.
Про це повідомляє видання Al Jazeera.
Що зараз відбувається в Ормузькій протоці?
Голова Комітету національної безпеки Ірану Ібрагім Азізі оприлюднив заяву, в якій виклав позицію Тегерана щодо поточної ситуації в Ормузькій протоці.
Настав час запровадити новий морський режим для Ормузької протоки,
– сказав він.
За його словами, у межах цієї нової системи лише комерційні судна, які отримали дозвіл від Військово-морських сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), зможуть проходити визначеними маршрутами після сплати необхідних зборів.
Наприкінці він застеріг: "Якщо США спробують створити будь-які перешкоди для іранських суден, ситуація може швидко змінитися".
Військовий штаб Хатам аль-Анбія також заявив, що ситуація в Ормузькій протоці залишатиметься "жорстко контрольованою та незмінною" доти, доки Сполучені Штати не скасують обмеження на вільне пересування іранських суден.
Як зазначають журналісти, з іранського боку надходять суперечливі сигнали: Тегеран висловлює невдоволення американською блокадою та знову порушує тему зборів за прохід через протоку. Водночас це не нова риторика – подібні заяви вже звучали від нового верховного лідера Ірану, який говорив про новий порядок управління Ормузькою протокою.
Яка передісторія?
12 квітня Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати блокуватимуть судна, які намагатимуться пройти через Ормузьку протоку. Крім того, він доручив американському флоту зупиняти в міжнародних водах кораблі, що сплатили Ірану кошти за транзит.
Трамп також попередив, що жодне судно, яке сплачує, за його словами, "незаконні збори", не може розраховувати на безпечне пересування у відкритому морі.
17 квітня Іран відкрив Ормузьку протоку для всіх комерційних суден на період перемир'я в Лівані. Про це заявив глава МЗС Ірану Аббас Аракчі.
Однак вже наступного дня транзит через Ормузьку протоку повернувся до попереднього режиму жорсткого військового контролю. У Тегерані заявили, що Сполучені Штати продовжують політику недобросовісних дій, вдаючись до "піратства і морським розбою" під прикриттям блокади.