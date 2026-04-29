Трамп заявив, що США не відкриють Ормузьку протоку, поки не буде підписано ядерну угоду з Іраном

Президент Дональд Трамп заявив, що США не знімуть блокаду з Ормузької протоки, доки Іран не погодиться на ядерну угоду. Він додав, що таке рішення буде "ефективнішим за бомбардування".

Трамп розглядає продовження блокади як основне джерело впливу на ситуацію. Про це повідомили в Axios.

Дивіться також "Більше не хороший хлопчик": Трамп опублікував фото з кулеметом і знову погрожує Ірану

Чому США відмовляються відкрити Ормузьку протоку?

У виданні повідомили, що США планують завдати потужних ударів по Ірану, з метою змінити хід переговорів та вивести діалог із "глухого кута".

Після ударів Вашингтон, ймовірно, почне сильніше тиснути на Іран, щоб країна повернулася до мирного плану врегулювання конфлікту та проявляла "більше гнучкості" щодо угод.

Блокада дещо ефективніша за бомбардування. Вони (іранці – 24 Канал) задихаються, як "задушені поросята". І для них буде гірше. Вони не можуть мати ядерну зброю,

– заявив Трамп.

Президент США наголосив, що іранські трубопроводи та нафтосховища практично вибухають через блокаду Ормузької протоки.

До уваги! Політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко пояснив 24 Каналу, що удари США по Ірану ослабили американську сторону в переговорному процесі та дали Ірану контроль над Ормузькою протокою. Він додав, що операція на Близькому Сході була необхідна, але стратегічні прорахунки призвели до негативних наслідків.

Що ще відомо про ситуацію на Близькому Сході?

USS Spruance застосував 127-міліметрову гармату Mark 45 проти іранського судна вперше за 38 років.

Американський есмінець зробив 9 пострілів після ігнорування попереджень, пошкодив двигун іранського судна, після чого екіпаж виконав вимоги США.

Також Дональд Трамп доручив своїй команді підготувати план тривалої блокади Ірану з метою обмеження експорту нафти.