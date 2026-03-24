У Трампа не залишиться вибору, – оглядач спрогнозував, куди йде операція проти Ірану

Операція проти Ірану вже вийшла далеко за межі того, що Дональд Трамп називав "короткою вилазкою". На тлі нових погроз щодо енергетики, водної інфраструктури й Ормузької протоки конфлікт заходить у ще небезпечнішу фазу.

Військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп в ефірі 24 Каналу пояснив, що для США це вже не лише історія про підтримку Ізраїлю, а й про ширші стратегічні інтереси. За його словами, якщо Іран не відступить від цієї лінії, у Трампа може не залишитися простору для м'якших рішень.

Що означає новий рівень ескалації з Іраном?

Нинішній обмін заявами вже вийшов за межі ударів по нафтовій і газовій інфраструктурі, Трамп заявив про можливі удари по електростанціях, а Іран у відповідь пригрозив опріснювальним станціям, від яких залежить водопостачання. Це піднімає конфлікт на ще небезпечніший рівень, бо мова вже йде про критичні об'єкти, від яких залежить життя цивільних.

Ніхто від самого початку не планував короткої операції. Її розраховували щонайменше на 4 – 6 тижнів, і вона мала масштабний характер: вибити в Ірані все, що стосується ВПК, активів режиму, а також його балістичних і ядерних можливостей,

– наголосив Шарп.

Для Ізраїлю головне завдання полягає в ослабленні воєнних можливостей Ірану і тиску на сам режим. Для США рамка ширша, бо Вашингтон дивиться на цю кризу ще й через Ормузьку протоку, постачання нафти і відповідальність за стабільність у регіоні. Через це подальші кроки американців залежатимуть від того, чи спробує Тегеран і далі тримати протоку як інструмент шантажу.

Якщо Іран відмовиться відкрити Ормузьку протоку у Трампа не залишиться вибору, бо він не може дозволити собі такий статус-кво. Відповідно, будуть активні дії: або удари по іранській енергетиці, або воєнна блокада Ормузької протоки, або захоплення нафтового острова Харк, щоб зробити його обмінною картою,

– пояснив оглядач.

Іран намагається підняти ставки ударами і погрозами сусіднім країнам, але водночас добре розуміє, наскільки вразливою залишається його власна інфраструктура. Тому далі все залежатиме від того, хто першим відступить у цій грі на підвищення ставок.

Іран шантажує США і сусідів

Після ультиматуму Трампа сторони, за словами Шарпа, ще намагаються торгуватися. Американський президент каже, що переговори тривають, хоча в Тегерані це офіційно заперечують.

До слова: Дональд Трамп заявив, що в переговорах з Іраном є помітний прогрес. За його словами, сторони нібито вже мають близько 15 узгоджених позицій, а головною умовою майбутньої угоди залишається повна відмова Тегерана від ядерної зброї.

Та головне питання вже не в самих контактах, а в тому, чи залишить Іран Ормузьку протоку інструментом тиску на весь регіон.

Іранці свої багаторічні обіцянки закрити Ормузьку протоку або хоча б частково її перекрити, у разі масштабної атаки проти них, виконали. Вони намагаються взяти в заручники й інші країни, і сусідні держави, завдаючи по них ударів, а також країни, чиї інтереси пов'язані з постачанням нафти через Ормузьку протоку,

– наголосив Шарп.

Ормузька протока стає для Білого дому не другорядною деталлю, а точкою, де доведеться визначатися з жорсткішою відповіддю.

Іран здатен завдати істотної шкоди, але я не схильний вважати, що це може прямо призвести до повної катастрофи. Повна катастрофа буде в Ірані,

– пояснив оглядач.

Іранський режим зараз грає в блеф і показує, що готовий прийняти дуже болючий удар, аби змусити суперників відступити першими.

Іранські інфраструктури й ресурси можуть бути знищені в будь-яку секунду, миттєво. Не просто пошкоджені, не просто частково виведені з ладу, а знищені,

– наголосив військовий оглядач.

Для Сполучених Штатів неприйнятна ситуація, в якій Іран виглядає господарем Ормузької протоки і диктує там свої умови. Саме тому подальші кроки Тегерана можуть лише пришвидшити жорсткішу відповідь, а не зупинити її.

