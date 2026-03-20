20 березня, 14:17
Трамп розглядає плани окупації іранського острова Харк, – Axios

Данило Муринський
Основні тези
  • США розглядають захоплення або блокаду іранського острова Харк для тиску на Іран і відкриття Ормузької протоки.
  • Острів Харк переробляє 90% експорту сирої нафти Ірану, і Трамп планує використовувати це для шантажу Тегерана.

В США обговорюють можливість захоплення або блокади іранського острова Харк, з метою тиску на країну. Президент Трамп розраховує таким чином відкрити Ормузьку протоку.

Президент Трамп не може припинити війну, принаймні на своїх умовах, доки не послабить "задушливу хватку" Ірану. Про це повідомили в Axios.

Дивіться також Серйозні проблеми: від Трампа почали відвертатись соратники у Білому домі 

Чому Трамп хоче захопити острів Харк?

Острів, який розташований приблизно за 24 кілометри від узбережжя, переробляє 90% експорту сирої нафти Ірану. Через це, Трамп хоче шантажувати Тегеран.

Нам потрібен приблизно місяць, щоб ще більше послабити іранців ударами, а потім захопити острів,
– повідомило анонімне джерело, обізнане з позицією Білого дому.

США розглядають відправку додаткових сил до регіону. ЗМІ повідомили, що три підрозділи морської піхоти вже прибувають до Ірану.

Де розташовний острів Харк: показуємо на карті

Сенатор Том Коттон заявив, що закриття протоки було "актом відчаю з боку Ірану", але сказав, що у Трампа є "гори планів" на цей випадок.

У виданні наголосили, що, незважаючи на важливість острова для іранської нафтової промисловості, його захоплення навряд чи гарантує, що Тегеран погодиться на умови Трампа.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?

  • Спільна військова операція США та Ізраїлю проти Ірану призвела до зростання світових цін на нафту і дала додаткові фінансові ресурси Кремлю.

  • США перекидають тисячі морпіхів та десантні кораблі на Близький Схід для можливої висадки в Ірані. До регіону також направляють десантну оперативну групу з кораблем USS Boxer.

  • Трамп може відвернутися від України, щоб покарати Європу за свою поразку на Близькому Сході, що підриває його вплив. Війна в Ірані зменшує силу Трампа, а його дії можуть послабити американські альянси.