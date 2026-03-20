Трамп розглядає плани окупації іранського острова Харк, – Axios

В США обговорюють можливість захоплення або блокади іранського острова Харк, з метою тиску на країну. Президент Трамп розраховує таким чином відкрити Ормузьку протоку.

Президент Трамп не може припинити війну, принаймні на своїх умовах, доки не послабить "задушливу хватку" Ірану. Про це повідомили в Axios.

Чому Трамп хоче захопити острів Харк?

Острів, який розташований приблизно за 24 кілометри від узбережжя, переробляє 90% експорту сирої нафти Ірану. Через це, Трамп хоче шантажувати Тегеран.

Нам потрібен приблизно місяць, щоб ще більше послабити іранців ударами, а потім захопити острів,

– повідомило анонімне джерело, обізнане з позицією Білого дому.