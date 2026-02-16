Польща залишає Оттавську конвенцію через загрози з боку Росії

Польща виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє виробництво, використання та зберігання протипіхотних мін. У Варшаві пояснюють це рішення необхідністю зміцнення оборони на тлі загроз безпеці.

У польському парламенті наголошують, що досвід війни Росії проти України показав важливість таких засобів стримування. Про це повідомляє Польське радіо.

Що відомо про вихід Польщі з конвенції?

Польща 20 лютого виходить з Оттавської конвенції про заборону виробництва, використання та зберігання протипіхотних мін. У Варшаві пояснюють це рішення необхідністю посилити обороноздатність держави на тлі безпекових викликів.

Заступниця голови парламентської Комісії національної оборони Йоанна Клюзік-Ростковська назвала цей крок правильним. За її словами, досвід України показав, що протипіхотні міни можуть відігравати важливу роль у стримуванні ворога та захисті кордонів.

На початку вторгнення українці використали майже три мільйони протипіхотних мін на кордоні, що суттєво затримало просування росіян. Просто виявилося, що ці міни потрібні. Було зрозуміло, що у разі будь-якого конфлікту протипіхотні міни все одно з’явилися б на польській території. Питання лише в тому, чи були б це російські міни, чи також власні,

– розповіла Клюзік-Ростковська.

Водночас польська депутатка зазначила, що наразі зарано говорити про масштаби виробництва чи місця зберігання таких мін. Вона також підкреслила важливість належної підготовки військових для роботи з цими боєприпасами.

Що таке Оттавська конвенція?