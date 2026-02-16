Польща залишає Оттавську конвенцію через загрози з боку Росії
- Польща виходить з Оттавської конвенції, щоб зміцнити обороноздатність на тлі загроз з боку Росії.
- Польський парламент вважає, що досвід війни в Україні підкреслив важливість протипіхотних мін для стримування ворога.
Польща виходить з Оттавської конвенції, яка забороняє виробництво, використання та зберігання протипіхотних мін. У Варшаві пояснюють це рішення необхідністю зміцнення оборони на тлі загроз безпеці.
У польському парламенті наголошують, що досвід війни Росії проти України показав важливість таких засобів стримування. Про це повідомляє Польське радіо.
Що відомо про вихід Польщі з конвенції?
Польща 20 лютого виходить з Оттавської конвенції про заборону виробництва, використання та зберігання протипіхотних мін. У Варшаві пояснюють це рішення необхідністю посилити обороноздатність держави на тлі безпекових викликів.
Заступниця голови парламентської Комісії національної оборони Йоанна Клюзік-Ростковська назвала цей крок правильним. За її словами, досвід України показав, що протипіхотні міни можуть відігравати важливу роль у стримуванні ворога та захисті кордонів.
На початку вторгнення українці використали майже три мільйони протипіхотних мін на кордоні, що суттєво затримало просування росіян. Просто виявилося, що ці міни потрібні. Було зрозуміло, що у разі будь-якого конфлікту протипіхотні міни все одно з’явилися б на польській території. Питання лише в тому, чи були б це російські міни, чи також власні,
– розповіла Клюзік-Ростковська.
Водночас польська депутатка зазначила, що наразі зарано говорити про масштаби виробництва чи місця зберігання таких мін. Вона також підкреслила важливість належної підготовки військових для роботи з цими боєприпасами.
Що таке Оттавська конвенція?
Оттавська конвенція про заборону протипіхотних мін була ухвалена 18 вересня 1997 року й набула чинності у 1999 році. Вона забороняє використання, виробництво, передавання та зберігання протипіхотних мін. А також зобов'язує країни-учасниці знищити свої запаси.
Польща ратифікувала документ у 2012 році. На сьогодні до конвенції приєдналися понад 160 держав. Однак низка ключових військових держав – зокрема Росія, Китай, США, Індія та Пакистан залишаються поза її межами.
Раніше про вихід з Оттавської конвенції заявляли й інші країни регіону. Зокрема, Фінляндія після рішення залишити угоду планує розпочати розробку та виробництво протипіхотних мін.