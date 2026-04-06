Пакистан передав США та Ірану план про припинення війни: як відреагувала іранська сторона

Пакистан передав США та Ірану пропозиції щодо негайного припинення вогню та подальшого укладення мирної угоди. За даними ЗМІ, остаточне погодження плану може відбутися 6 квітня.

Попри те, що заяв з боку США немає – Іран вже встиг категорично відмовитися від мирного урегулювання, яке пропонував Пакистан. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Що запропонував Пакистан для припинення війни в Ірані?

Reuters повідомляє, що Пакистан передав США та Ірану рамковий план щодо припинення бойових дій і подальшого укладення мирної угоди. За даними агентства, остаточне погодження документа може відбутися 6 квітня.

За словами джерел, Пакистан надіслав свої пропозиції протягом ночі проти понеділка. План передбачає негайне припинення вогню, що дозволить відкрити Ормузьку протоку, і встановлює 15 – 20 днів для завершення роботи над всеосяжною угодою.

Відомо, що начальник штабу пакистанської армії Асім Мунір контактував із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, спеціальним посланником Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі для обговорення деталей.

Попередньо рамкову угоду назвали "Ісламабадською". Вона передбачає регіональні рамки щодо судноплавства Ормузькою протокою, а остаточні переговори відбудуться у столиці Пакистану.

Остаточна мирна угода включатиме зобов'язання Ірану не прагнути до ядерної зброї в обмін на послаблення санкцій та розблокування заморожених активів.

Згодом стало відомо, що Іран відхилив пропозицію Пакистану щодо припинення бойових дій із США та Ізраїлем, у рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку. Високопосадовець із Ірану зазначив Reuters, що країна не прийматиме жодних термінів або тиску для укладання угоди. За його словами, Тегеран також вважає, що США не готові до постійного припинення вогню.

Зверніть увагу! Політолог Максим Несвітайлов розповів 24 Каналу, що риторика Трампа щодо Ірану стає жорстокішою недаремно. Трамп не виключає удари по іранських об'єктах енергетики, що може призвести до важких наслідків. Внутрішня політика США також зазнає змін і це безпосередньо впливає на будь-які дії США в Ірані.

