Українська журналістка 16 вересня поцікавилися у Трампа, чи приїдуть до України обіцяні системи Patriot. Але американський президент уникнув відповіді.

Натомість він пообіцяв зупинити війну і сказав, чому це складно зробити, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп?

Журналістка повідомила Трампа, що Росія 16 вересня атакувала Харків. На тлі цього вона поцікавилася про долю 17 Patriot, які США обіцяли Україні ще 2 місяці тому.

Натомість Трамп поцікавився, звідки саме журналістка. На отриману відповідь "з України" він сказав "добре" та почав розповідати про любов до українців.

Добре. Дивіться. Я просто хочу сказати вам: я люблю Україну, я люблю український народ. До речі, я так і подумав, що у вас є трохи український акцент. Але ваша країна має серйозні проблеми. Цього ніколи не мало статися, цієї війни ніколи не мало бути. Ваша країна має дуже серйозні проблеми, але я це зупиню,

– заявив Трамп.

Американський президент знову сказав, що "зупинив 7 війн за останні 8 місяців". Він думав, що досягти миру в Україні буде найпростіше, бо він знає Путіна.

Але виявилось, що ні. Бо між Зеленським та Путіним – надзвичайна ненависть, надзвичайна ненависть! Але ми це зупинимо,

– додав Трамп, так і не сказавши, коли очікувати Patriot.

Відповідь Трампа: дивіться відео

