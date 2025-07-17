Міноборони Німеччини чітко відповіло, чи справді Patriot "вже прямують в Україну"

15 липня Дональд Трамп заявив, що вже почалося постачання ракет для Patriot в Україну з Німеччини. Президент США уточнив, що Берлін потім поповнить власні запаси, купивши зброю у Вашингтона.

На брифінгу в Берліні речник німецького Міноборони Мітко Мюллер спростував заяву Трампа, передає 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Як скоро Україна отримає Patriot?

Чиновник повідомив, що 14 липня після обговорення у Вашингтоні було вирішено, що група експертів на чолі з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі "дуже швидко, але з належною обережністю, перейде до конкретного планування" закупівлі та передачі зброї Україні.

Точні умови все ще узгоджуються, а точні умови щодо того, які системи будуть надані, все ще є частиною процесу координації. Щодо систем Patriot, я не можу підтвердити, що щось зараз відбувається,

– сказав Мюллер.

Нагадаємо, що США та НАТО досягли нової угоди щодо постачання зброї Україні: американська сторона надсилатиме зброю, а Альянс буде за неї платити.

До слова, Берлін готовий профінансувати передачу Україні двох комплексів Patriot для посилення ППО.