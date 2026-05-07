Суд у Нью-Йорку оприлюднив засекречену передсмертну записку Джеффрі Епштейна

Федеральний суд у США оприлюднив імовірну передсмертну записку Джеффрі Епштейна, яка роками залишалася засекреченою. Документ знайшли ще у 2019 році після одного з інцидентів у в’язниці, коли Епштейн вижив.

У записці він різко висловлювався про розслідування та писав про можливість "самому обрати час, коли попрощатися". Про це пише The New York Times.

Дивіться також Працівників таємного ранчо Епштейна допитують про візити експринца Ендрю, – ЗМІ

Що було у записці?

Федеральний суд у США розсекретив імовірну передсмертну записку американського фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Документ тривалий час залишався недоступним для громадськості, попри масштабне розслідування справи та публікацію інших матеріалів.

Записку оприлюднили за рішенням федерального суду у Вайт-Плейнсі штату Нью-Йорк після клопотання видання The New York Times щодо розсекречення матеріалів справи.

У тексті записки Епштейн скаржився на розслідування, яке тривало проти нього.

"Вони розслідували мою справу місяцями – нічого не знайшли!!!" – написав він.

Далі Епштейн заявив, що йому висунули обвинувачення, пов’язані з подіями багаторічної давності. Також у документі були емоційні та суперечливі висловлювання про смерть.

"Це розкіш – мати можливість самому обрати час, коли попрощатися",

– йдеться у записці.

Наприкінці документа Епштейн написав: "Несмішно – не варте того!!"

Записка Епштейна / Фото The New York Times

За інформацією американських медіа, записку нібито виявили у липні 2019 року. Тоді однокамерник Епштейна Ніколас Тартальйоне знайшов його непритомним зі смужкою тканини навколо шиї. Того разу Епштейн вижив, однак уже за кілька тижнів його знайшли мертвим у "Виправному центрі Metropolitan" на Мангеттені.

Офіційною причиною смерті назвали самогубство, однак обставини справи роками залишаються предметом численних суперечок та конспірологічних теорій.

Чи справді Епштейн скоїв самогубство?

У липні 2019 року Епштейна виявили у камері непритомним зі смужкою тканини на шиї. За словами його співкамерника Ніколаса Тартальйоне, саме після цього інциденту він знайшов записку, заховану у книзі.

Водночас сам Епштейн після того випадку заявляв, що на нього нібито напав співкамерник. Він скаржився на червоні сліди на шиї та заперечував, що мав суїцидальні наміри. Тартальйоне, своєю чергою, неодноразово відкидав звинувачення у нападі. Його співкамерник пізніше розповідав, що Епштейн нібито почувався поруч із ним у безпеці.

За даними Федерального бюро в'язниць США, сам Епштейн через кілька днів після інциденту також повідомляв працівникам установи, що не має проблем зі співкамерником. Попри це, смерть Епштейна у серпні 2019 року офіційно визнали самогубством. Його знайшли мертвим у камері "Metropolitan Correctional Center" на Мангеттені. На момент смерті йому було 66 років.

Однак обставини смерті роками породжують численні конспірологічні версії. Причиною стали порушення правил безпеки у в'язниці: камери спостереження частково не працювали, охоронці не здійснили належного контролю, а самого Епштейна раніше вже знаходили у критичному стані.