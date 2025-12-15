Зеленський відмовляється обговорювати один із пунктів "мирного плану", – Bild

Україна готова йти на численні компроміси у переговорах з Росією. Це також стосується тимчасової відмови від частини своїх територій. Питання Донбасу залишається "червоною лінією".

Україна висловлює невпевненість у діях Росії відносно миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Bild.

Що Україна відмовляється прийняти?

За даними видання, під час переговорів у Берліні на карту поставлено питання миру в Україні.

Президент Зеленський нібито готовий піти на тимчасові поступки щодо Криму, Луганська, Донецька, Запоріжжя та Херсона, проте відхід з Донецька є для нього неприпустимим.

США запропонували вивести українські війська з приблизно 5600 квадратних кілометрів Донецької області, створивши там так звану "демілітаризовану економічну зону". Росія підтримала цю ідею, пропонуючи направити туди Нацгвардію.

Українська сторона висловила побоювання, що Москва може порушити домовленість і окупувати території, що звільнять українські війська.

Ми цього не приймемо,

– заявив високопоставлений український представник.

За його словами, Україна готова на компроміси, але односторонній відхід з фронту залишатиметься неприпустимим.

Зустріч з американською делегацію у Берліні: останні новини