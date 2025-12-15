Переговори у Берліні дали результати: ЗМІ сказали, скільки відсотків питань вдалося вирішити

У Берліні тривають переговори щодо завершення російсько-української війни. За словами американського чиновника, більшість питань між Росією та Україною вже вдалося вирішити.

Він заявив, що Росія буде відкрита для вступу України до Європейського Союзу, і що США вважають, що Кремль прийме гарантії, передбачені угодою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також Україна відхилила пропозицію про "вільну економічну зону" на Донбасі, – Politico

Які результати переговорів у Берліні?

Чиновник сказав, що 90% питань між Росією та Україною вирішено, і що гарантії безпеки були головним фокусом переговорів. За його словами, президент США Дональд Трамп вважає, що він може змусити Росію погодитися на те, що Україна має гарантії, подібні до статті 5 НАТО, згідно з якою, напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх.

Американський чиновник додав, що після останніх переговорів спостерігається рух у напрямку звуження кола питань між росіянами та українцями, і відбулися глибші обговорення територіальних питань.

Мирні переговори: коротко про головне