Стартували перші за багато років переговори між Ізраїлем та Ліваном: Рубіо розповів про прогрес

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговори між Ізраїлем та Ліваном проходять дуже добре. Він зазначив, що сторони "зможуть рухатися вперед".

У Держдепартаменті зазначили, що в результаті зустрічі може статися "щось дуже позитивне". Про це повідомили в CNN.

Що відомо про хід переговорів між Ізраїлем та Ліваном?

На переговори прибули:

Марко Рубіо;

посол США в Лівані Мішель Ісса;

посол США в Організації Об'єднаних Націй Майк Вальц;

радник Держдепартаменту Майк Нідхем;

посол Лівану в США Нада Хамаде;

посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер.

Представники країн не спілкувалися й не відповідали на запитання, які лунали під час фотосесії. Водночас під час другої зйомки, коли делегації вже сиділи за столом, Рубіо коротко прокоментував ситуацію.

Усі складнощі цього питання не будуть вирішені протягом наступних шести годин, але ми можемо почати рухатися вперед і створити основу для того, щоб народ Лівану міг мати таке майбутнє, якого він заслуговує, і щоб народ Ізраїлю міг жити без страху,

– наголосив Рубіо.

В кінці держсекретар додав, що переговори – це довгий процес, а не проста подія, і що "це – більше, ніж просто один день".

Журналіст Axios Барак Равід повідомив, що переговори тривали понад 2 години. Інших подробиць представники країн не розголошують.

