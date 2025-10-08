Представник МЗС Росії заявив, що імпульс до мирних зусиль щодо війни в Україні, який з'явився після зустрічі Путіна і Трампа, виявився вичерпаним. Також він згадав про передачу Києву ракет Tomahawk.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистське інтернет-видання Readovka.

Що про "врегулювання" кажуть у МЗС Росії?

Заступник очільника міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва закликала Вашингтон тверезо і розсудливо підійти до питання поставок Україні ракет Tomahawk. Також він згадав про зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці.

Імпульс до українського врегулювання після зустрічі Путіна та Трампа на Алясці виявився вичерпаним,

– каже російський дипломат.

Він підкреслив, що передача Україні далекобійних ракет Tomahawk призведе до якісної зміни ситуації, а використання цієї зброї можливе лише за участю американського персоналу.

Як пройшла зустріч на Алясці?