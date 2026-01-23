Ситуація патова, – політолог дав прогноз на переговори з Росією в ОАЕ

Делегації України, Росії та США проведуть переговори в ОАЕ, а головною темою стануть питання Донбасу. При цьому росіяни наполягають, що українські Збройні Сили мають вийти з територій, щоб "почати врегулювання конфлікту".

Політолог Володимир Фесенко зауважив 24 Каналу, що зустріч в ОАЕ – це новий крок в переговорному процесі. Втім не варто очікувати на швидке завершення війни, адже підстав для цього поки немає.

До теми "Формула Анкориджа": Reuters розповіло, що хоче отримати Кремль для завершення війни в України

Росія веде подвійну гру

Російська сторона хоче вести переговори з позиції сили, тому наполягатиме на тому, щоб мирна угода виконувалася шляхом односторонніх поступок України. Тому ситуація патова, а найближчим часом ніяких домовленостей не буде.

З боку Росії – це подвійна гра. Адже Кремль демонструє Трампу готовність домовлятися, йти на поступки та конструктивно говорити. Але для України позиція Росії залишається незмінною. Ба більше, Володимир Путін постійно апелює до домовленостей в Анкориджі, при цьому не розриває їхній зміст.

Зверніть увагу! Володимир Путін і Дональд Трамп провели зустріч в Анкориджі на Алясці 15 серпня 2025 року. Це стало першим публічним заходом такого рівня для російського диктатора з початку війни. Обидві сторони назвали переговори продуктивними, а Путін цинічно пообіцяв "працювати над безпекою України".

"Росіяни завжди посилаються на зустріч в Анкориджі, що наштовхує на думки, що там вдалося погодити певний компроміс. Але він має бути на умовах Росії, а на це не погоджується Україна. Тому ситуація патова", – підкреслив політолог.

Чому переговори з Росією важливі для України?

Зустріч в ОАЕ є новим етапом переговорного процесу. Насамперед причина в тому, що раніше не було прямих перемовин у тристоронньому форматі. США працювали у режимі "човникової дипломатії", тобто вели переговори паралельно з кожною зі сторін.

Зустріч втрьох за один столом була у Стамбулі, але тоді росіяни лише створювали видимість переговорів. Реальних змістових діалогів не було. Натомість сьогоднішні переговори відбудуться за участю військових, представників розвідки.

А це означає, що обговорюватимуть не лише економічні чи політичні питання, а тему Донбасу. Скоріш за все, Росія вимагатиме виведення ЗСУ, а ми – відходу окупантів з Харківської області, Сумської, Дніпропетровської областей. Також Україна пропонує варіант зупинитися на лінії фронту,

– додав Володимир Фесенко

Але навряд чи такі пропозиції підійдуть Росії. Кремль вимагає тільки одностороннього виведення військ. На переговорах сторони зможуть технічно заявити про свої позиції.

Зі свого боку американці пропонують ще іншу модель – створення вільної економічної зони на тій частині Донбасу, яку зараз контролює Україна. Відповідно як Київ, так і Москва мають вивести звідти свої армії. Але тоді незрозуміло, хто має гарантувати там безпеку.

Ще один сценарій, який можуть обговорювати, – енергетичне перемир'я або модель поетапного припинення вогню, де першим кроком стане відмова Росії від ударів по енергетиці України. Я ставлюся до цього скептично, але така угода стала б суттєвим кроком вперед,

– наголосив політолог.

Якщо росіяни на це погодяться, то можна розвивати переговори. Однак, враховуючи публічні заяви російської сторони, готовності до конкретних домовленостей у Путін немає.

Що відомо про нову зустріч делегацій?