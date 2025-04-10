У Росії та США розповіли про результати переговорів у Стамбулі

У четвер, 10 квітня, в Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів Росії та США. Йшлося про нормалізацію роботи дипломатичних представництв обох країн.

Сторони вже заявили про "позитивну атмосферу" та "конструктивні обговорення". CNN цитує повідомлення Державного департаменту США, передає 24 Канал.

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Що заявили в США

Американська сторона повідомила про "обмін нотами з метою остаточного узгодження домовленостей щодо забезпечення стабільності дипломатичних банківських послуг для російських і американських двосторонніх місій".

США знову висловили своє занепокоєння політикою Росії, яка забороняє наймання місцевого персоналу, що є ключовою перешкодою для підтримання стабільного і стійкого рівня забезпечення кадрами американського посольства в Москві,

– зазначили в Держдепі.

Окрім того, сторони обговорили проведення наступної зустрічі з цих питань у найближчій перспективі.

Нагадаємо, у лютому держсекретар США Марко Рубіо заявив, що посольство його країни в Росії "ледве працює, тому що йому відмовили в доступі до банківської системи".

Що кажуть у Росії

У Росії про зустріч розповів посол Алєксандр Дарчієв, який представляв Москву на переговорах. За його словами, сторони домовилися про подальші заходи щодо полегшення пересування дипломатів у країнах.

Окрім того, глави делегацій відзначили наявність "серйозних подразників від попередньої адміністрації США, які потрібно усунути".

Росія наголосила на пріоритетності повернення конфіскованої США дипвласності, відзначено готовність працювати над "дорожньою картою",

– йдеться в повідомленні.

Дарчієв також згадав про ноти щодо гарантій безперешкодного банківського обслуговування дипмісій і новий раунд консультацій.