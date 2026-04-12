Напруга й іранці в траурі: США та Іран не вирішили головні проблеми на переговорах, – Reuters

США та Іран призупинили переговори про припинення війни на Близькому Сході, зосередившись на роботі на технічному рівні. Між сторонами й досі зберігаються серйозні розбіжності щодо ключових питань.

Про це пише агентство Reuters.

Які результати переговорів?

За даними агентства, переговори в Ісламабаді, столиці Пакистану, тривали орієнтовно 14 годин, і були першою подібною зустріччю за останнє десятиліття. Але така зустріч супроводжувалася низкою розбіжностей.

Головними проблемами, як пише Reuters, залишаються питання Ормузької протоки та умови закінчення війни. Іран вимагає контролю над протокою, хоче виплати репарацій та розморожування активів за кордоном.

Водночас Тегеран наполягає на припиненні вогню у всьому регіоні, зокрема стосовно Лівану. Своєю чергою США прагнуть відновлення вільного судноплавства у регіоні та обмеження ядерної програми Ірану.

Утім, попри подібні розбіжності, переговори продовжуватимуться, хоча конкретних термінів не вказують. Іран запевняє, що наразі триватиме робота на технічному рівні – з обміну документами між експертами.

Якою була зустріч?

США на переговорах представляли віцепрезидент Джей Ді Венс, який очолював делегацію, а також спеціальний представник Стів Віткофф і зять американського президента Дональда Трампа, бізнесмен Джаред Кушнер.

Від Ірану були присутні спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф і міністр закордонних справ Аббас Арагчі. Видання, посилаючись на джерела, каже, що здебільшого переговори проходили у напруженій атмосфері.

За словами співрозмовників, сторони показували коливання настрою, а обговорення супроводжувалися емоційними моментами. Ба більше, іранські представники були одягнуті в чорне на знак жалоби за загиблими.

Настрій обох сторін змінювався, і під час зустрічі температура то підвищувалася, то знижувалася,

– повідомило одне джерело.

Що цьому передувало?