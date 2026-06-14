Трамп розкрив, коли може бути підписана угода з Іраном

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Іран можуть підписати меморандум про взаєморозуміння вже сьогодні. За його словами, процес оформлення угоди планується в онлайн-форматі, після чого може відбутися очна церемонія в Європі.

Про це він заявив у телефонному інтерв'ю журналісту Axios Бараку Равіду.

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Коли відбудеться підписання угоди?

За словами Трампа, сторони наблизилися до фіналізації домовленостей, які передбачають підписання документа в онлайн-форматі протягом 2 – 3 годин.

Водночас американський президент наголосив, що процес відбувається на тлі надзвичайно напруженої ситуації на Близькому Сході. Він висловив невдоволення ударами Ізраїлю по Бейруту та заявив, що передав свою позицію ізраїльському керівництву.

Навіщо Бібі потрібно було влаштовувати цю чортову атаку? Я був такий злий. Я дав йому зрозуміти. У нього немає ні краплі здорового глузду. Я дав йому це зрозуміти... Я передав йому це повідомлення – я дуже незадоволений нападом у Бейруті,

– сказав Трамп.

За словами Трампа, він також закликав Іран утриматися від можливих ракетних ударів у відповідь та не допустити подальшої ескалації.

Після підписання угоди, як зазначив президент США, Вашингтон може розглянути можливість зняття блокади з іранських портів.

Що відомо про удар по Бейруту?