Чекаємо поваги, – прем'єр Канади про можливу таємну зустріч американців з сеператистами

ЗМІ повідомили, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа провели таємні зустрічі з сепаратистами з канадської провінції Альберта.

Відповідні чутки прокоментував прем'єр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє CBC.

Як відреагував Карні на чутки?

Financial Times повідомило, що представники адміністрації Дональда Трампа провели кілька таємних зустрічей з лідерами групи "Проєкт процвітання Альберти" (APP), які виступають за відокремлення цієї провінції від Канади.

Імовірно, чиновники Держдепу тричі зустрічалися з ультраправими сепаратистами у США. У лютому планують ще одну зустріч, на якій APP збираються запросити кредит у розмірі 500 мільярдів доларів для референдуму.

Очікуємо, що адміністрація США поважатиме суверенітет Канади... Я завжди чітко зазначаю це в розмові з президентом Трампом і потім переходжу до того, що ми можемо зробити разом,

– відреагував на це Марк Карні.

Напередодні, як відомо, він зустрічався з прем'єр-міністрами канадських провінцій. Зустріч відбулася на тлі обговорення вищезгаданої можливості проведення референдумів про незалежність у Квебеку та Альберті.

До слова, сама прем'єр-міністерка Альберти Даніель Сміт також сказала, що очікує від Білого дому поваги до канадського суверенітету.

Які відносини між США та Канадою?