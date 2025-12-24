Маємо сформулювати подальшу позицію, – Кремль зробив нову заяву про переговори в Маямі

Росія має намір сформулювати подальшу позицію у питанні переговорів та продовжити й надалі контакти з американською стороною з цього приводу.

Таку інформацію у середу, 24 грудня, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання "ТАСС".

Що заявили у Росії про переговори?

За словами російського високопосадовця, спецпосланець Росії Кирило Дмитрієв, як і планувалося, уже доповів диктатору Володимиру Путіну про результати переговорів з американськими представниками у Маямі.

Зараз ми маємо на основі тієї інформації, яка була надана главі держави, сформулювати свою подальшу позицію і продовжити наші контакти найближчим часом по тих каналах, які зараз працюють,

– заявив Дмитро Пєсков.

Він додав, що "всі головні параметри позиції російської сторони добре відомі" американській стороні, а також зазначив, що розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним поки не передбачається.

Водночас речник Кремля відмовився коментував пропагандистам повідомлення про мирний план Києва, який складається із 20 пунктів.

Про який мирний план ідеться?