США закликають РФ до миру: Рубіо анонсував контакти вже сьогодні

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон 12 березня вийде на зв’язок із Москвою після переговорів у Саудівській Аравії. США закликають РФ припинити бойові дії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Guardian. Це стане наступним кроком після переговорів США та України в Саудівській Аравії.

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Вашингтон контактуватиме з Москвою щодо припинення війни

За словами Рубіо, США розраховують на позитивний сигнал від Москви та закликають її припинити бойові дії.

Військового вирішення цього конфлікту не існує,

– наголосив він.

Також держсекретар підтвердив, що під час перемовин у Джидді 11 березня сторони обговорювали можливий формат переговорного процесу, зокрема й тему територіальних поступок.

До слова, після переговорів у Саудівській Аравії Україна погодилася на пропозицію США щодо повного припинення вогню на 30 днів на морі, у повітрі та на суші.

До того ж Вашингтон передасть Москві пропозиції про припинення вогню, а США готові працювати разом з Україною та європейськими партнерами для досягнення миру.