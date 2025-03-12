США закликають РФ до миру: Рубіо анонсував контакти вже сьогодні
- Держсекретар США Марко Рубіо анонсував контакти з Москвою 12 березня після переговорів у Саудівській Аравії, закликаючи РФ припинити бойові дії.
- Під час перемовин у Джидді обговорювали можливий формат переговорного процесу, включаючи тему територіальних поступок.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон 12 березня вийде на зв’язок із Москвою після переговорів у Саудівській Аравії. США закликають РФ припинити бойові дії.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Guardian. Це стане наступним кроком після переговорів США та України в Саудівській Аравії.
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Вашингтон контактуватиме з Москвою щодо припинення війни
За словами Рубіо, США розраховують на позитивний сигнал від Москви та закликають її припинити бойові дії.
Військового вирішення цього конфлікту не існує,
– наголосив він.
Також держсекретар підтвердив, що під час перемовин у Джидді 11 березня сторони обговорювали можливий формат переговорного процесу, зокрема й тему територіальних поступок.
До слова, після переговорів у Саудівській Аравії Україна погодилася на пропозицію США щодо повного припинення вогню на 30 днів на морі, у повітрі та на суші.
До того ж Вашингтон передасть Москві пропозиції про припинення вогню, а США готові працювати разом з Україною та європейськими партнерами для досягнення миру.