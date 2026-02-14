Буде зсув, – міжнародник пояснив, чого чекати від нових мирних переговорів у США

У США готуються до нового раунду переговорів щодо завершення війни, і цього разу Вашингтон виступить майданчиком для зустрічі. Попри зміну географії, ключове питання залишається незмінним – чи з'являться реальні зрушення в позиціях сторін.

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в ефірі 24 Каналу пояснив, що не очікує швидкого прориву. Водночас він припустив, що у певних питаннях може відбутися зсув, хоча фундаментальні розбіжності залишаються.

Переговори в США не стануть проривом

Желіховський пояснив, що перенесення переговорів до США має передусім політичне значення. За його словами, Вашингтон таким чином намагається взяти процес під більший контроль і вплинути на його динаміку.

Нагадаємо! Зеленський заявив, що Україна не отримала відповіді Москви щодо пропозиції припинити удари по енергетиці. Натомість Росія продовжила дронові та ракетні атаки. Новий раунд переговорів може відбутися вже наступного тижня – розглядають Маямі або Абу-Дабі.

Однак сам формат зустрічі не гарантує зміни позиції Росії, яка й надалі наполягатиме на своїх вимогах незалежно від місця проведення.

Я надто великих очікувань не маю, але думаю, що Вашингтон недаремно запропонував майданчик саме США, щоб мати більший вплив на перебіг переговорів,

– зазначив міжнародник.

Навіть якщо прориву не буде, певні точкові зрушення можливі. Насамперед це може стосуватися гуманітарних питань, які легше погодити, ніж територіальні чи безпекові аспекти. Саме на цьому етапі сторони можуть продемонструвати результат.

Можливо, знову підніматиметься питання обміну полоненими. І це був би найбільший здобуток у тому переговорному треку, в якому ми зараз перебуваємо,

– підкреслив Желіховський.

За його словами, фундаментальні питання – території, Запорізька АЕС, гарантії безпеки – залишаються найскладнішими. І тут, на його думку, Росія не демонструє готовності до поступок, тому переговори можуть затягнутися і потребувати кількох раундів.

Чи змінить географія переговорів позицію Росії?

Зміна майданчика сама по собі не впливає на підхід Москви. Росія однаково поводиться незалежно від того, де відбуваються зустрічі – в Абу-Дабі, Стамбулі чи потенційно у США. Кремль продовжує просувати свої максималістські вимоги та використовує переговорний процес для виграшу часу.

Росія, де б не відбувалися переговори, все одно вимагатиме свого. Географія на це ніяк не впливає,

– пояснив міжнародник.

Він наголосив, що Москва зацікавлена не стільки у швидкому завершенні бойових дій, скільки в імітації переговорного процесу. Це дозволяє їй одночасно демонструвати нібито готовність до діалогу та продовжувати воєнні дії.

Росія не зацікавлена в припиненні бойових дій, вона зацікавлена в затягуванні і використанні переговорів на свою користь,

– зазначив Желіховський.

За його словами, саме тому Україні важливо не втрачати комунікацію з партнерами і паралельно готуватися до можливого загострення. Адже навіть на тлі переговорів Москва може планувати нові наступальні дії у весняно-літній період.

Чи варто чекати припинення вогню найближчим часом?

Очікувати швидкої домовленості про припинення вогню наразі складно. За його словами, навіть якщо сторони продовжать зустрічі, це не означає автоматичного виходу з глухого кута. Переговори можуть знову зосередитися на гуманітарному треку, якщо політичні питання залишаться заблокованими.

Я не прогнозую, що наступні переговори будуть надто проривними. У певних питаннях можемо побачити зсув, але не більше,

– наголосив міжнародник.

Він додав, що Росія може паралельно готувати нову наступальну кампанію, використовуючи переговори як прикриття. Саме тому Україні слід зберігати тверезість в оцінках і не розглядати сам факт зустрічей як гарантію деескалації.

Ми повинні бути реалістами щодо позиції Росії і бути готовими протидіяти її намірам у будь-якому випадку,

– підкреслив Желіховський.

За його словами, навіть якщо вдасться досягти певних домовленостей, вони потребуватимуть подальших раундів і складних рішень. Тому процес може затягнутися, а ключові питання залишатимуться предметом торгу між сторонами.

