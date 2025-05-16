Зустріч без результату, але з потенціалом: що відомо про переговори в Туреччині

У п'ятницю, 16 травня 2025 року, у Стамбулі пройшли переговори між українською та російською делегаціями. Турецька сторона вважає зустріч дещо неочікуваною.

Турецький посадовець на умовах анонімності повідомив, що у Туреччині оцінили переговори між представниками України та Росії як більш продуктивну, ніж очікувалося. Про це передає 24 Канал з посиланням на CNN.

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Зустріч української та російської делегації у Стамбулі

Як пише CNN з посиланням на своє джерело, сторони уникали публічних звинувачень одна одної, що вже є позитивним сигналом. Зокрема, Росія вкотре озвучила вимогу виведення українських військ з тимчасово окупованих територій, тоді як українська делегація, за словами турецького джерела, прагнула отримати міжнародне погодження на окремі умови.

У момент, коли здавалося, що ситуація зайшла в глухий кут, ми запропонували обмін військовополонених, який включатиме три категорії – дітей, цивільних осіб та солдатів. Українська сторона виходила, щоб отримати схвалення на це,

– розповіло джерело CNN.

Спостерігачі звернули увагу, що Москва демонструвала меншу готовність до гнучких рішень порівняно з Києвом. Водночас сама зустріч у Туреччині, ймовірно, свідчить про те, що обидві сторони шукають можливості зупинити ескалацію.

Тому, як зазначив співрозмовник CNN, переговори у Стамбулі були "більш позитивними, ніж очікувалося".

Варто додати, що очікуваного прориву внаслідок перемовин між українською та російською делегаціями не сталося. Як пише The Telegraph, зустріч Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Владіміра Путіна могла б стати історичною, втім усі троє лідерів так і не з'явилися. Попри це, на Заході зберігають надію, а у США вже лунають пропозиції щодо нових санкцій проти Росії через зрив переговорів і відмову від перемир'я.