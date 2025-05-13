Є певне побоювання: як Трамп зламав сценарій щодо переговорів України з Росією

Путін запропонував відновити прямі переговори між Росією та Україною у Стамбулі 15 травня. Зеленський заявив про готовність приїхати в Туреччину і особисто зустрітися з російським диктатором. Трамп нібито теж збирається долучитись, чи з'явиться там Путін – питання відкрите.

Політолог Валерій Димов в етері 24 Каналу висловив думку, що очільник Кремля не приїде в Стамбул і в такому випадку Трампа теж очікувати там не варто.

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Який найгірший сценарій може втілитися

Президент США, на думку політолога, зламав сценарій, який був правильним і висував Росії ультиматум, аби вона погодилась на американський мирний план безумовного 30-денного перемир'я, підписаний Україною в Джидді. Путін тоді почав озвучувати умови, а Віткофф казати, що США будуть думати над ними.

В цей період російський диктатор почав ще більше бити по Україні, тероризуючи українські міста й населення. Ультиматум для Кремля був простий: якщо Росія не погодиться на припинення вогню протягом 30 днів, то проти неї впровадять нові санкції.

Тільки після цього Путін запропонував зустріч, але Трамп, як зауважив політолог, мав сказати, що спочатку треба розпочати перемир'я, а вже потім проводити розмови. Замість цього американський лідер закликав, щоб Зеленський і Путін зустрілися у Стамбулі цього тижня.

"Уявімо, що Путін таки прилітає, Віткофф попрацював як продажний адвокат і нашепотів Трампу план Путіна. Російський диктатор буде висувати ультиматум, щоб Україні не надавали зброю, на що Трамп може погодитись і закликати Зеленського теж дати згоду. Це найгірший сценарій, але він можливий. Є певне побоювання", – озвучив Димов.

Політолог переконаний, що очільник Кремля не прибуде до Туреччини і як раз обговорює варіант, що він може піти на це, але за певних умов. Ці умови обговорюються у тому числі через Віткоффа в адміністрації Трампа. Європі, зі слів Димова, буде тепер складно застосовувати проти Росії санкції.

Все це залишається як загроза, але насправді цього Путін не боїться. Він вже не раз переходив "червоні лінії", які йому висували. Що відповість ЄС? Скаже, що буде розробляти черговий пакет санкцій для ще 100 кораблів тіньового російського флоту, але це зараз не лякає Путіна,

– підсумував політолог.

Зазначимо, що політолог Володимир Фесенко вважає США найслабшою ланкою в переговорному процесі, оскільки, за його переконанням, адміністрація Трампа не має чіткої тактики, чого не скажеш про Кремль. На його думку, викриває проблему відсутності в США стратегії той факт, що Вашингтон періодично йде на поступки Росії.