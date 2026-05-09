"Я б це зробив, якби вважав, що це допоможе": Трамп готовий відправити делегацію до Москви

Президент США Дональд Трамп заявив, що може відправити делегацію до Москви для переговорів. Він наголосив, що хоче закінчити війну якнайшвидше.

Про це лідер США розповів під час спілкування із журналістами біля Білого дому.

Дивіться також Це було б добре, – Трамп прокоментував можливість продовження перемир'я між Україною і Росією

Що відомо про заяву Дональда Трампа?

Президент США 8 травня провів зустріч із журналістами на якій заявив про готовність відправити до Москви делегацію для переговорів щодо України.

Трамп наголосив, що війна Росії з Україною – це найгірше, що трапилося у світі з часів Другої світової війни за кількістю людських втрат.

Я хотів би, щоб це зупинилося. Я хочу, щоб ця війна закінчилася. Я б це зробив (відправив делегацію до Москви – 24 Канал), якби вважав, що це допоможе,

– заявив Трамп.

Він також зазначив про величезні втрати з обох сторін під час війни та додав, що минулого місяця загинуло 25 000 молодих солдатів.

До уваги! Офіцер Армії США та екскомандувач американських сил у Європі генерал Бен Годжес розповів у ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу, що Україна повинна самостійно забезпечувати власну безпеку через сильну армію та оборонну промисловість. Годжес підкреслює важливість скорочення енергетичних доходів Росії та інвестицій у розвиток українських далекобійних можливостей.

Останні новини про мирні переговори між Україною та Росією

У Києві чекають представників Трампа наприкінці весни – на початку літа для активізації дипломатії щодо завершення війни в Україні.

Під час попередніх переговорів у США обговорили гуманітарні питання та обмін військовополоненими, а також деталі домовленостей для посилення безпеки України.

Росія наполягає на виведенні українських військ із Донбасу як умові для мирних переговорів. Водночас Україна відмовляється виходити з власної території та вважає російські вимоги спробою отримати плацдарм для подальшого наступу.