Віткофф підбив підсумки першого дня у Женеві: про що домовилися Україна і Росія
- Спецпредставник США Стів Віткофф прокоментував результати тристоронніх переговорів у Женеві між США, Україною та Росією.
- Обидві сторони домовилися надати нову інформацію своїм лідерам та продовжити роботу над досягненням угоди для закінчення війни.
Спецпредставник США Стів Віткофф прокоментував перші результати тристоронніх переговорів у Женеві за участю Сполучених Штатів, України та Росії.
Про це свідчить його публікація у соцмережі Х. Зазначимо, що переговори також заплановані на середу, 18 лютого.
Які результати першого дня переговорів?
Американський дипломат повідомив, що США провели третю серію тристоронніх переговорів з Україною та Росією, за вказівкою президента Дональда Трампа. Він подякував Швейцарії за гостинність під час зустрічей.
Успіх президента Трампа в об'єднанні обох сторін цієї війни призвів до значного прогресу, і ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті,
– написав він.
За словами Стіва Віткоффа, обидві сторони домовилися надати нову інформацію, зокрема стосовно зустрічей, які вже відбулися, своїм лідерам та продовжити роботу над досягненням угоди, спрямованої на закінчення війни.
Коментар Стіва Віткоффа за результатами першого дня переговорів / Скриншот 24 Каналу
До речі, раніше Володимир Зеленський доручив своїй команді порушити питання зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним. Це питання буде поставлено російській стороні у межах переговорів у Швейцарії.
Що відбулося на останніх переговорах?
Axios повідомляло, що переговори у Женеві тривали понад 4 години і були доволі напруженими. Спершу була спільна частина, а потім переговорники від трьох країн розділилися на політичну та військову підгрупи.
За попередньою інформацією, переговори в політичній групі в Женеві сьогодні "зайшли в глухий кут". Причиною цього стали позиції, які представив новий головний російський переговірник Володимир Мединський.
Нагадаємо, незадовго до цього Росія оголосила, що в порядку денному буде питання територій. Україна планує підняти теми енергетичного перемир'я та гуманітарних питань. Нашу делегацію очолив Рустем Умєров.