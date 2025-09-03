У Росії заявили, що готують черговий раунд переговорів зі США. Американський президент також переконує, що мав хорошу зустріч з Володимиром Путіним і нібито може з ним домовитися.

Однак, реальність показує, що будь-які ультиматуми Трампа не мають ніякого впливу на росіян. Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що поки не варто чекати проривних угод.

Дивіться також Трамп анонсував розмову з Путіним "протягом наступних кількох днів"

Чи перейде Трамп до рішучих дій?

Президент США лише побіжно згадує Україну у своїх виступах. Він обіцяє рішучі кроки, якщо прогресу у переговорах не буде, але поки на них не наважується. На запитання про Володимира Путіна, Трамп відповів, що нібито з'ясує все за кілька днів.

Зрозуміло, що подібна риторика викликає посмішку у Кремля. Росія продовжуватиме такі переговори, бо їх просто обожнює,

– зауважив Олег Рибачук.

Чим більше різних робочих груп, делегацій, рівнів – тим краще для росіян. Вони зацікавлені обговорювати глобальні речі: ядерне роззброєння, Арктику, бізнес-інтереси, газовидобувні родовища й тільки поміж цим згадувати Україну.

"У мене немає сумнівів, що саме на такий "гачок" зараз ловлять Трампа. Думаю, Віткофф з Дмитрієвим шукають практичні питання, але в такому випадку президент США не може вдати, що все нормально й угода готова", – підкреслив Олег Рибачук.

Ба більше, останнім часом Трамп навіть не згадує про укладання угоди. Він лише переконує, що зустріч Путіна і Зеленського все-таки буде, хоча європейські лідери говорять зовсім інше.

Як змусити Росію до миру?

Навіть якщо припустити, що переговори на рівні лідерів України та Росії відбудуться, то не варто очікувати від них великих зрушень. Зрозуміло, що Путін хоче продовжувати війну, підписувати мирну угоду він не планує. До того ж у США більше не вимагають припинити вогонь перед підписанням домовленостей.

Європейські лідери уже дійшли згоди щодо того, що треба збільшувати економічний тиск на Росію. Поки країна-агресорка не відчує наслідки війни на своїй економіці, бюджеті – доти говорити про зміну ситуації не доводиться.

Але в питанні санкцій Трамп також не демонструє активності. Для порівняння, Індія постраждала більше від його тарифів, ніж Китай. Офіційний Пекін не реагує на погрози з Білого дому й навпаки радіє, що всі нафтові контракти, які не підписують з Індією, переходять до нього.

Що каже Трамп про переговори?