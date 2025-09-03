Однако, реальность показывает, что любые ультиматумы Трампа не имеют никакого влияния на россиян. Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что пока не стоит ждать прорывных соглашений.

Перейдет ли Трамп к решительным действиям?

Президент США лишь вскользь упоминает Украину в своих выступлениях. Он обещает решительные шаги, если прогресса в переговорах не будет, но пока на них не решается. На вопрос о Владимире Путине, Трамп ответил, что якобы выяснит все за несколько дней.

Понятно, что подобная риторика вызывает улыбку у Кремля. Россия будет продолжать такие переговоры, потому что их просто обожает,

– отметил Олег Рыбачук.

Чем больше различных рабочих групп, делегаций, уровней – тем лучше для россиян. Они заинтересованы обсуждать глобальные вещи: ядерное разоружение, Арктику, бизнес-интересы, газодобывающие месторождения и только между этим вспоминать Украину.

"У меня нет сомнений, что именно на такой "крючок" сейчас ловят Трампа. Думаю, Уиткофф с Дмитриевым ищут практические вопросы, но в таком случае президент США не может сделать вид, что все нормально и сделка готова", – подчеркнул Олег Рыбачук.

Более того, последнее время Трамп даже не вспоминает о заключении соглашения. Он лишь убеждает, что встреча Путина и Зеленского все-таки будет, хотя европейские лидеры говорят совсем другое.

Как заставить Россию к миру?

Даже если предположить, что переговоры на уровне лидеров Украины и России состоятся, то не стоит ожидать от них больших сдвигов. Понятно, что Путин хочет продолжать войну, подписывать мирное соглашение он не планирует. К тому же в США больше не требуют прекратить огонь перед подписанием договоренностей.

Европейские лидеры уже пришли к согласию относительно того, что надо увеличивать экономическое давление на Россию. Пока страна-агрессор не почувствует последствия войны на своей экономике, бюджете – до тех пор говорить об изменении ситуации не приходится.

Но в вопросе санкций Трамп также не демонстрирует активности. Для сравнения, Индия пострадала больше от его тарифов, чем Китай. Официальный Пекин не реагирует на угрозы из Белого дома и наоборот радуется, что все нефтяные контракты, которые не подписывают с Индией, переходят к нему.

Что говорит Трамп о переговорах?