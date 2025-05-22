Один з наших козирів: чи може Україна достукатися до Трампа через Папу Римського

Наступні переговори між делегаціями України та Росії можуть відбутися у Ватикані у червні 2025 року, однак точної дати не вказують. Там будуть створюватися групи за різними напрямками.

Ватикан може бути більш вдалим майданчиком для переговорів, ніж Туреччина, а ще у такий спосіб можна достукатися до Дональда Трампа. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Семенюк.

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Альтернативний майданчик для переговорів

Тарас Семенюк зазначив, що, за його інформацією, у Ватикані зараз формуються окремі групи, які будуть складатися з представників України, Ватикану, Європейського Союзу, США і, можливо, Росії. Там будуть створюватися групи за різними напрямками.

Зокрема, соціальний трек, де будуть далі обговорювати повернення українських дітей, яких викрала Росія, полонених. Також будуть обговорюватися певні політичні питання. Новий Папа Лев XIV хоче відіграти ключову роль.

Якщо не працюватиме Стамбул, то Ватикан може стати альтернативним майданчиком для переговорів. Адже російська православна церква у доволі продуктивних і тісних зв'язках з Ватиканом,

– підкреслив політолог.

Папа Лев XIV говорить про те, що Росія веде імперіалістичну війну. Це означає, що Кремль не має ідеологічного козиря, на який вона опиралася.

Новий Папа Римський говорить про колективну безпеку і мир на європейському континенті, у світі. Думаю, це один з ключових моментів. Те, що Папа є американцем вперше в історії католицької церкви – це теж один з наших козирів знаходження цього треку зрозумілості з американською стороною,

– вважає Семенюк.

За його словами, українська дипломатія правильно робить, що шукає можливості достукатися до Дональда Трампа. Тому великі сподівання саме на Ватикан сьогодні.

Думаю, дипломатія, громадськість, українське студентство у Римі, яке навчається в католицьких університетах, мають чудову нагоду зараз максимально сприяти тому, щоб саме Ватикан міг стати епіцентром переговорів між Україною та Росією. Тому що росіяни почуваються максимально комфортно у Туреччині,

– сказав він.

Ватикан – не союзник Росії. Однак кремлівський диктатор Владімір Путін зважає на позицію Ватикану. Тому це може бути кращим майданчиком для майбутніх переговорів.