Ватикан может быть более удачной площадкой для переговоров, чем Турция, а еще таким образом можно достучаться до Дональда Трампа. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Семенюк.

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Альтернативная площадка для переговоров

Тарас Семенюк отметил, что, по его информации, в Ватикане сейчас формируются отдельные группы, которые будут состоять из представителей Украины, Ватикана, Европейского Союза, США и, возможно, России. Там будут создаваться группы по разным направлениям.

В частности, социальный трек, где будут дальше обсуждать возвращение украинских детей, которых похитила Россия, пленных. Также будут обсуждаться определенные политические вопросы. Новый Папа Лев XIV хочет сыграть ключевую роль.

Если не будет работать Стамбул, то Ватикан может стать альтернативной площадкой для переговоров. Ведь российская православная церковь в довольно продуктивных и тесных связях с Ватиканом,

– подчеркнул политолог.

Папа Лев XIV говорит о том, что Россия ведет империалистическую войну. Это означает, что Кремль не имеет идеологического козыря, на который она опиралась.

Новый Папа Римский говорит о коллективной безопасности и мире на европейском континенте, в мире. Думаю, это один из ключевых моментов. То, что Папа является американцем впервые в истории католической церкви – это тоже один из наших козырей нахождения этого трека понятности с американской стороной,

– считает Семенюк.

По его словам, украинская дипломатия правильно делает, что ищет возможности достучаться до Дональда Трампа. Поэтому большие надежды именно на Ватикан сегодня.

Думаю, дипломатия, общественность, украинское студенчество в Риме, которое учится в католических университетах, имеют прекрасную возможность сейчас максимально способствовать тому, чтобы именно Ватикан мог стать эпицентром переговоров между Украиной и Россией. Потому что россияне чувствуют себя максимально комфортно в Турции,

– сказал он.

Ватикан – не союзник России. Однако кремлевский диктатор Владимир Путин учитывает позицию Ватикана. Поэтому это может быть лучшей площадкой для будущих переговоров.