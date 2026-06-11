Президент Фінляндії несподівано висловився щодо своєї ролі посередника у діалозі з Путіним

Наприкінці травня президент Фінляндії заявляв, що може стати посередником на можливих переговорах ЄС та Росії. Втім, згодом Александр Стубб свою думку змінив.

Стубб зізнався, що не вважає себе хорошою кандидатурою для ролі переговірника. На його думку, Європу мають представляти країни групи E3. Про це пише MTV Uutiset.

Дивіться також У 2026 році ми можемо реально вийти на вікно можливостей для справедливих перемовин, – Жорін

Що Стубб сказав про свою участь у переговорах з Путіним?

Особисто я не бачу себе представником у цьому питанні (переговорах з Росією – 24 Канал). Вважаю, що цей процес повинні очолювати великі держави – Франція, Німеччина та Велика Британія,

– сказав Стубб під час державного візиту президента Кенії.

За словами політика, такі країни, як Фінляндія чи Норвегія, можуть допомагати переговорам у фоновому режимі.

Фінський лідер наголосив, що зараз потрібно відновити діалог з Путіним і почати дипломатичні перемовини, оскільки Україна перебуває у сильній позиції – військовій, політичній та економічній.

Зверніть увагу! На тлі втрати Росією ініціативи на полі бою Зеленський нещодавно заявив, що Україна разом із союзниками має використати час до наступної зими, щоб знайти формат діалогу з Москвою.

Зауважимо, що голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в інтерв'ю MTV Uutiset казав, що хотів би бачити президента Фінляндії представником Європи на переговорах щодо припинення вогню. За словами Мережка, Стубб – чудовий дипломат і вміє ефективно вибудовувати комунікацію з президентом США.

До слова, раніше сам Стубб допускав свою участь у діалозі з Росією як представник ЄС.

Нагадаємо, що за понад рік посередництва у війні між Україною та Росією США так і не вдалося досягти припинення вогню. Тому Європа готується очолити переговори між Києвом і Москвою.

Президент Зеленський заявляв, що європейські країни самі мають вирішити, хто представлятиме континент на можливих переговорах із Росією. Найефективнішим форматом він назвав E3.

Польща тим часом вимагає долучити себе до переговорів щодо війни в Україні. Прем'єр-міністр Туск заявив, що Польща не визнаватиме домовленостей, ухвалених без її участі. За його словами, Італія теж незадоволена форматом E3.