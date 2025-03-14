Коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна: The Moscow Times назвало можливий діапазон

Дональд Трамп якомога швидше хоче досягти перемир'я у війні Росії проти України. Тим часом Владімір Путін не демонструє бажання завершувати бойові дії. Тому у Кремлі не поспішають організовувати зустріч двох лідерів.

Російські дипломати у приватних бесідах повідомляли The Moscow Times, що можливий діапазон дати зустрічі Путіна і Трампа охоплює кінець квітня (десь у районі Великодня) – початок червня, передає 24 Канал.

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У Кремлі затягують із зустріччю з Трампом

Після телефонної розмови з Путіним Трамп неодноразово публічно заявляв, що хоче провести зустріч якнайшвидше. Тим часом у Москві обрали обережну риторику. Там наголошували, що переговори лідерів потрібні, але, мовляв, зарано казати про конкретні дати.

Ще у лютому російські посадовці розкрили виданню позицію Кремля. Він намагатиметься спершу досягти військових успіхів, аби мати сильнішу позицію на перемовинах. Йдеться, передусім про витіснення ЗСУ з Курської області, вихід на адмінкордони окупованих областей.

Російські дипломати впевнені, що Трампа мало турбують кордони України. Він хоче показати, що він головний миротворець і зумів досягти того, що нікому до нього не вдавалося.

"Контроль над озброєннями та стратегічна стабільність цікавлять Трампа за залишковим принципом, а для нас це важливо", – зазначив російський високопоставлений чиновник.