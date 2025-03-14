Речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков прокоментував зустріч з Віткоффом. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Інформацію передали Трампу

За словами Пєскова, з питання врегулювання в Україні є підстави відчувати обережний оптимізм. він не уточнив, що це означає та більше ніяк не розширював свою заяву. Водночас він сказав, що Росія отримала від Віткоффа "додаткову інформацію".

Путін 13 березня 2025 року вислухав Віткоффа та передав через нього інформацію для президента США Дональда Трампа. Російська сторона також передала "додаткові сигнали" президенту США Дональду Трампу.

Час розмови Путіна і Трампа не погоджено. Його визначать після доповіді Віткоффа президенту США.

У Інституті вивчення війни відзначили, що Владімір Путін відхилив пропозицію про припинення вогню США та України, запропонувавши альтернативу, яка суперечить їм, і висловив сумніви щодо умов тимчасового перемир'я.

Путін хоче, щоб США і союзники призупинили військову допомогу Україні і щоб Україна припинила мобілізацію, що дозволило б Росії відновити бойові дії на вигідних умовах.