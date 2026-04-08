Передавали записки через кур'єрів: у Axios розповіли, як США й Іран домовлялися про перемир'я
- США та Іран домовилися про двотижневе перемир'я через складні переговори, в яких брали участь дипломати з Пакистану, Єгипту та Туреччини.
- Моджтаба Хаменеї дав згоду на перемир'я через записки, передані кур'єрами.
Увага світової спільноти прикута до загострення ситуації на Близькому Сході. Попри невтішній прогнози й категоричність сторін, Вашингтон і Тегеран таки змогли досягти двотижневого перемир'я.
На тлі гучних слів про можливу загрозу знищення цілої цивілізації розгорталася складна дипломатична гра. Про це детальніше розповіли в Axios.
Як Моджтаба Хаменеї спілкувався з Дональдом Трамом?
Попри недавні повідомлення про вкрай тяжкий стан верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї, він уперше з початку війни дав "зелене світло" рухатися до укладання угоди.
Раніше очільник Білого дому дав Тегерану дедлайн погодження на умови США, який уже добігав кінця, через що американці разом з військами Ізраїлю готувалися до масштабної ескалації.
Армії країн були приведені у повну бойову готовність, тим часом низка країн у регіоні очікувала жорсткої відповіді від Ірану. Сам Дональд Трамп погрожував "знищити цивілізацію", проте переговори між сторонами тривали, хоч і в напруженій і хаотичній атмосфері.
Так, документи угоди переписували по кілька разів, американські пропозиції різко критикували, водночас посередники намагалися узгодити позиції сторін.
Тегеран представляв очільник МЗС Аббас Арагчі, який разом з перемовним процесом переконував військове керівництво піти на компроміс.
У цей час лідер Ірану Хаменеї через загрозу з боку Ізраїлю, за інформацією джерел видання, спілкувався, передаючи записки через кур'єрів. Повідомляється, що його згода на перемир'я стала справжнім "проривом", без якого угоди неможливо було б досягнути.
Суттєву роль у процесі відіграли також дипломати з Пакистану, Єгипту й Туреччини.
Уже ввечері понеділка сторони змогли погодити оновлену пропозицію про двотижневе припинення вогню. Моджтаба Хаменеї, від якого залежало остаточне рішення, таки погодився на перемир'я.
Без його зеленого світла угоди б не було,
– сказало регіональне джерело.
Разом з тим, перемовини тривали й на інших рівнях. Зокрема, американський віцепрезидент Джей Ді Венс координував переговори з-за кордону, тоді як прем'єр Ізраїлю активно контактував і з Трампом, щоб не втрачати впливу на процес.
Так, після низки телефонних дзвінків та внутрішніх суперечок, на припинення вогню погодився і Дональд Трамп. А вже через 15 хвилин американські солдати отримали наказ відступити.
За підсумками переговорів Іран підтвердив готовність дотримуватися угоди й відкрити Ормузьку протоку для судноплавства.
Чому Ормузька протока така важлива для стабілізації світових ринків / Інфографіка 24 Каналу
Як світ відреагував на загрозу ескалації?
Французькі медіа повідомляли, що Еммануель Макрон скликав засідання Ради нацбезпеки для обговорення ситуації в Ірані та на Близькому Сході на тлі жорстких заяв Дональда Трампа.
Іспанія закликала своїх громадян у Катарі зробити запаси води, їжі та ліків і стежити за офіційними повідомленнями. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто різко розкритикував риторику про можливу ядерну ескалацію.
У Кувейті громадян попросили залишатися вдома вночі через загострення ситуації. Зі свого боку прем'єр Нідерландів Роб Єттен наголосив, що удари по цивільній інфраструктурі суперечать міжнародному праву та висловив сподівання, що погрози не стануть реальністю.
Велика Британія тим часом евакуювала частину військових з Іраку через напруження в регіоні.