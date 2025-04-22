Пєсков прокоментував пропозицію Зеленського зупинити удари по цивільних об'єктах

Зеленський запропонував Путіну зупинити удари ракет та дронів бодай по цивільних об'єктах як альтернативу перемир'ю. Москва поки що не дала чіткої відповіді, але Пєсков зазначає, що Росія "не може" вести переговорів з чинною владою в Україні.

Пєсков зазначив, що Росія юридично не може вести переговорів з чинною владою у Києві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Що у Росії думають про мораторій на удари по цивільних об'єктах

Зеленський запропонував Росії укласти перемир'я в ударах по цивільній інфраструктурі. Він додав, що Україна готова до будь-якого формату розмови, щоб цього досягнути. Путін на це відповів, що цю пропозицію ще необхідно обдумати.

Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що це може бути досягнуто шляхом двосторонніх перемовин з Києвом.

Пропагандистські ЗМІ, втім, зазначили, що юридично Росія не можу проводити двосторонні переговори з Україною, адже не визнає владу у Києві.

На це Пєсков відповів, що якщо в України є бажання говорити, то Путін нібито не проти, але це вимагає "певних кроків" зі сторони України, які б, мовляв, "усунули юридичні перепони" для Росії. Вочевидь йдеться про зміну влади в України в якомусь вигляді.

Москва давно тисне на ідею виборів в Україні, ймовірно, у надії, що нова влада у такому випадку буде більш поступлива.