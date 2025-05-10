У Білому домі Путіна вважають перешкодою для досягнення миру в Україні, – Bloomberg

Дипломатичні зусилля відбуваються, але кривава війна Росії проти України досі триває – Кремль ігнорує пропозиції Трампа укласти мирну угоду. Тепер позиція Білого дому жорсткіша – Путіна вважають серйозною перешкодою для досягнення миру.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела Bloomberg.

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Як змінилася позиція Білого дому щодо Путіна

Джерела видання зазначають, що європейські чиновники ведуть переговори з адміністрацією Трампа про узгодження угоди щодо 30-денного припинення вогню в Україні. За їх даними, вона передбачає введення санкцій проти Росії, якщо Путін не піде на поступки.

США підготували низку варіантів посилення економічного тиску на Кремль, але остаточних рішень Трамп ще не ухвалив.

Позиція Білого дому стала жорсткішою – Путіна тепер вважають перешкодою для досягнення миру,

– повідомили джерела видання.

Про це свідчить, зокрема, заява віцепрезидента США про те, що "Росія просить занадто багато".

Трамп обіцяв закінчити війну Росії проти України за перші 100 днів президентства, але цей термін минув 29 квітня. Хоча спецпосланець президента США Стів Віткофф регулярно їздить до Росії, Путін досі не погодився на угоду.

Ексрадник президента США Курт Волкер вважає, що Трамп займає жорсткішу позицію щодо Росії. За його словами, після того, як Україна та США зблизилися, викрилося те, що Путін просто не бажає закінчувати війну.