Зрушень від Кремля до 20 квітня нема: чи зважиться Трамп діяти жорсткіше

Раніше Дональд Трамп повідомляв про намір оголосити режим припинення вогню до 20 квітня та досі сподівається на відповідь Росії щодо цього. Однак Кремль нічого не робить, що може спровокувати Вашингтон піти на один крок.

Мовиться про економічний тиск, але не більше. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний, зауваживши, що Трамп продовжує свою політику щодо Росії, де не хоче "псувати відносини" з Кремлем.

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Чому Трамп може діяти жорсткіше лише в одному напрямку

На думку політолога, жорсткіші дії Трампа з позиції України – це надання українським військовим усієї номенклатури зброї. Однак єдиний тиск на Росію, на який справді здатен зараз президент Сполучених Штатів – економічний.

Зброя – це сила. Економіка також, але я за комплексний підхід. Я не є прихильником того, що санкції не працюють. Однак зброя – найкращі санкції для нашого ворога. Тому, на жаль, повну силу ми не побачимо,

– наголосив він.

Наприклад, навіть продаж Україні ЗРК Patriot не викликав у Трампа захват. Ймовірно, що наша країна згодом знову може повернутись до цієї теми, але у випадку, якщо президент США дуже розізлиться на Владіміра Путіна. Крім того, важливу роль зіграє саме застосування, адже Patriot – це не наступальна зброя, ці системи захищають цивільних.

"Однак зараз в оточенні Трампа є люди, які підштовхують його до м'якого спілкування з Росією. Як довго це триватиме? Важко сказати. Я вертаюсь до психотипу Трампа – його важко спрогнозувати. Не можна розраховувати на те, що Трамп буде агресивний. Путін розуміє межу, де він може нахабніти", – зазначив Лісний.

Нагадаймо, що Трамп заявив, що відповідь Росії щодо перемир'я буде цього тижня та висловив невдоволення через затягування переговорів російським диктатором. Тим часом очікування України не змінились – єдина відповідь від Путіна, яка потрібна нашій країні – це підтримка повного припинення вогню та погодження щодо механізму контролю, моніторингу та гуманітарного треку.