"Недружня країна": у Кремлі відреагували на перемогу Мадяра на виборах в Угорщині
- Проросійський прем'єр Віктор Орбан втратив владу на парламентських виборах в Угорщині.
- Кремль не буде вітати переможця виборів Петера Мадяра, називаючи Угорщину "недружньою країною".
У неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулись парламентські вибори, за результатами яких чинний проросійський прем'єр Віктор Орбан уперше за 16 років втратив владу. Водночас у Росії відмовились вітати його опонента з перемогою.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".
Як в Кремлі коментують перемогу Мадяра в Угорщині?
Пєсков заявив, що Росія не вітатиме опонента Віктора Орбана Петера Мадяра з перемогою на виборах в Угорщині.
За його словами, Угорщина це "недружня країна".
Ми недружнім країнам вітання не відправляємо. А Угорщина – недружня країна, вона підтримує санкції проти нас,
– заявив Пєсков.
У Москві уточнили, що підтримували діалог безпосередньо із прем'єр-міністром Віктором Орбаном.
Цікаво, що за кілька годин до цієї заявив речник Кремля повідомив, що Росія розраховує на те, що "прагматичні контакти" між Москвою та Будапештом із новим керівництвом Угорщини будуть продовжені. Також він наголосив, що Росія з повагою ставиться до вибору Угорщини.
Крім того, Пєсков закликав "набратися терпіння", аби подивитися на подальші кроки нового керівництва Угорщини.
"Ми, ще раз повторюю, зацікавлені у налагодженні добрих відносин з Угорщиною, як і з усіма країнами Європи. Ми знаємо, що стосовно європейських країн поки, на жаль, про взаємність говорити не доводиться, але Росія відкрита до діалогу", – додав Пєсков.
Що відомо про нового прем'єра Угорщини та його позицію щодо України?
12 квітня 2026 року в Угорщині відбулись вибори, за результатами яких опонент Віктора Орбана 45-річний Петер Мадяр та його партія "Тиса" отримали 138 зі 199 місць у парламенті.
На відміну від проросійського Орбана Мадяр засудив Росію у її агресії щодо України. Також він критикував експрем'єра Орбана за візит до Путіна, називаючи останнього диктатором.
У 2024 році Петер Мадяр відвідав Київ і вшанував пам'ять полеглих військових біля стіни пам'яті на мурах Михайлівського монастиря.
Водночас президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що Мадяр не демонструє кардинально відмінних від Віктора Орбана політичних позицій. У публічній площині він також не вирізнявся активною підтримкою України.