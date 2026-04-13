Тривожний сигнал для України: експерт спрогнозував, чого чекати від нової влади в Угорщині

На парламентських виборах в Угорщині 12 квітня перемогла партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром. Є певні перспективи щодо побудови відносин між Україною та Угорщиною, зменшення тривожності Києва на міжнародній арені, насамперед щодо ЄС.

Однак радикальних змін щодо України в Угорщині не буде. Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький озвучив 24 Каналу думку, що Петер Мадяр має побоювання щодо свого електорату.

Які є загрози від нової влади?

Андрій Городницький зазначив, що Віктор Орбан дуже сильно вплинув на можливість України отримувати ті чи інші преференції з Європи. Однак зараз це питання ще зовсім не розв'язане. Є велика проблема.

Є величезна загроза, що сам Мадяр буде не дуже лояльним щодо підтримки України щодо вступу до ЄС. Самі угорці протягом всіх цих років були під пропагандою Орбана. За соціологічними опитуваннями, приблизно 64% угорців проти того, щоб Україна була вступила до Євросоюзу. Близько 74% – проти надання Україні фінансової підтримки,

– пояснив політичний експерт.

За його словами, щоб переконати угорців, потрібні різкі зміни, рух в радикально іншу сторону від пропаганди Орбана. Потрібен час і велика робота Києва та нової угорської влади. Проте радикальних змін в Угорщині щодо цього питання не буде. Мадяр уникає згадок про Україну.

У нього було інтерв'ю. Він навіть не згадав Україну щодо стратегічного партнерства. Там він називав і Чехію, і Словаччину, і багато інших країн. Але не звучало нашої держави. Звичайно, він боїться. У нього ще є побоювання свого електорату. Можливо, з часом він почне помаленьку змінювати цю позицію,

– припустив доктор філософії.

