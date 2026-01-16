Ілюзії в бік, – політолог спрогнозував, чого чекати від переговорів у Давосі

У Давосі очікують на приїзд Володимира Зеленського, а також можливу розмову з Дональдом Трампом на полях форуму. Сам Володимир Путін там не буде, але питання війни Росії проти України точно стане однією з центральних тем для світових політичних і бізнесових еліт.

Політолог Олег Саакян в ефірі 24 Каналу пояснив, чому від цієї зустрічі не варто чекати швидких рішень. Він наголосив, що на цьому майданчику буде багато гри на публіку, а Україні важливо правильно зіграти свої карти.

Яких рішень чекати від переговорів у Давосі?

Давос формально є приватним форумом, але там збираються ключові європейські та світові еліти, тому політика й економіка все одно домінуватимуть у порядку денному. Україна буде представлена Володимиром Зеленським, а ймовірна зустріч із Дональдом Трампом на полях форуму виглядає логічним продовженням контактів між командами.

Трамп перед зустрічами часто занижує репутацію візаві, щоб тиснути і виглядати сильнішим для свого виборця,

– пояснив Саакян.

Тому, за його словами, Київ намагається зайти з економічним пакетом і показати Україну не як прохача допомоги, а як можливість для інвестицій і вигоди. Водночас він наголосив, що з Трампом не варто чекати довгих і стабільних домовленостей, бо рішення можуть змінюватися швидко і в ручному режимі.

Ілюзії вбік. Трамп не хоче зайвих зобов'язань і не любить конкретики,

– сказав Саакян.

Тому головний сенс Давоса, за цією логікою, у тому, щоб правильно зіграти коротку дистанцію і не дати перетворити Україну на зручну тему для внутрішньої кампанії у США. Паралельно важливо зберігати тверезість і розуміти межі того, що цей майданчик реально може принести.

Гарантії безпеки для України і роль США після Давоса

Саакян пояснив, що на безпековому треку в Давосі європейці намагатимуться говорити з Трампом про гарантії для України. Але він застеріг, що очікувати від США "залізобетонних" зобов'язань не варто, бо Трамп не любить брати на себе конкретні довготривалі обіцянки. Максимум, на що він здебільшого налаштований серйозно, за цією оцінкою, це економічні питання, і то не завжди.

Європейці хочуть, щоб Штати були в одному човні з Європою, щоб потім не прозвучало: це ваша європейська проблема,

– підкреслив політолог.

Він наголосив, що Європа зараз кровно зацікавлена у спроможності України чинити опір Росії, бо це безпосередньо впливає на європейську безпеку.

Чому Європа вмовляє США не виходити з переговорів про Україну?

Саакян пояснив, що для Європи Україна стала ключовим фактором безпеки і впливу. За його словами, поки Україна тримає оборону, Європа зберігає простір для політичного маневру і не залишається сам на сам із тиском з різних боків. Саме тому європейці намагаються втримати США в процесі і добитися хоча б мінімальних зобов'язань.

Ми буквально стали щитом і тримаємо Європу між путінським ковадлом і трампівським молотом,

– сказав Саакян.

Європа зараз зацікавлена у спроможності України тримати оборону, бо це напряму впливає на безпеку континенту і можливість ЄС зберігати політичну суб'єктність.

І поки є Україна, а у України є нахабність, є сміливість, є спроможність до оборони, розчавити Європу не вдасться,

– сказав Саакян.

Політолог додав, що без залучення США зростає ризик, що після будь-якого перемир'я Вашингтон може перекласти відповідальність на європейців. Тому Європа шукає конструкцію, яка не дасть Сполученим Штатам легко дистанціюватися. На його думку, це потрібно, аби не допустити сценарію, який зіграє на руку Росії і перетворить домовленості на імітацію.

