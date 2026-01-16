Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала объяснил, почему от этой встречи не стоит ждать быстрых решений. Он отметил, что на этой площадке будет много игры на публику, а Украине важно правильно сыграть свои карты.

Каких решений ждать от переговоров в Давосе?

Давос формально является частным форумом, но там собираются ключевые европейские и мировые элиты, поэтому политика и экономика все равно будут доминировать в повестке дня. Украина будет представлена Владимиром Зеленским, а вероятная встреча с Дональдом Трампом на полях форума выглядит логичным продолжением контактов между командами.

Трамп перед встречами часто занижает репутацию визави, чтобы давить и выглядеть сильнее для своего избирателя,

– объяснил Саакян.

Поэтому, по его словам, Киев пытается зайти с экономическим пакетом и показать Украину не как просителя помощи, а как возможность для инвестиций и выгоды. В то же время он отметил, что с Трампом не стоит ждать долгих и стабильных договоренностей, потому что решения могут меняться быстро и в ручном режиме.

Иллюзии в сторону. Трамп не хочет лишних обязательств и не любит конкретики,

– сказал Саакян.

Поэтому главный смысл Давоса, по этой логике, в том, чтобы правильно сыграть короткую дистанцию и не дать превратить Украину в удобную тему для внутренней кампании в США. Параллельно важно сохранять трезвость и понимать границы того, что эта площадка реально может принести.

Гарантии безопасности для Украины и роль США после Давоса

Саакян объяснил, что на треке по безопасности в Давосе европейцы будут пытаться говорить с Трампом о гарантиях для Украины. Но он предостерег, что ожидать от США "железобетонных" обязательств не стоит, потому что Трамп не любит брать на себя конкретные долговременные обещания. Максимум, на что он в основном настроен серьезно, по этой оценке, это экономические вопросы, и то не всегда.

Европейцы хотят, чтобы Штаты были в одной лодке с Европой, чтобы потом не прозвучало: это ваша европейская проблема,

– подчеркнул политолог.

Он отметил, что Европа сейчас кровно заинтересована в способности Украины сопротивляться России, потому что это непосредственно влияет на европейскую безопасность.

Почему Европа уговаривает США не выходить из переговоров об Украине?

Саакян объяснил, что для Европы Украина стала ключевым фактором безопасности и влияния. По его словам, пока Украина держит оборону, Европа сохраняет пространство для политического маневра и не остается один на один с давлением с разных сторон. Именно поэтому европейцы пытаются удержать США в процессе и добиться хотя бы минимальных обязательств.

Мы буквально стали щитом и держим Европу между путинской наковальней и трамповским молотом,

– сказал Саакян.

Европа сейчас заинтересована в способности Украины держать оборону, потому что это напрямую влияет на безопасность континента и возможность ЕС сохранять политическую субъектность.

И пока есть Украина, а у Украины есть наглость, есть смелость, есть способность к обороне, раздавить Европу не удастся,

– сказал Саакян.

Политолог добавил, что без привлечения США растет риск, что после любого перемирия Вашингтон может переложить ответственность на европейцев. Поэтому Европа ищет конструкцию, которая не даст Соединенным Штатам легко дистанцироваться. По его мнению, это нужно, чтобы не допустить сценария, который сыграет на руку России и превратит договоренности в имитацию.

