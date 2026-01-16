Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный объяснил 24 Каналу, что войну нужно вести как марафонский бег, поддерживая стабильный темп без резких ускорений.

Теряет ли Россия наступательный потенциал зимой 2026 года?

Летом россияне осуществляли 140 – 150 боевых столкновений в сутки, а последние 2 – 3 месяца увеличили активность до 200 – 220, что привело к значительному росту их потерь.

"Но на последней неделе количество боевых столкновений упало до 130 – 140 – они уже не могут держать предыдущий темп. Надеюсь, эта тенденция сохранится, ведь они выдохлись. Согласно заявлениям Госдепартамента США и Института изучения войны, темп их продвижения с нового года значительно упал", – отметил Нарожный.

Россияне не могут продвигаться в текущих условиях из-за сильных морозов, которые выводят технику из строя, большие потери личного состава и отсутствие резервов для поддержания давления.

Все, кто попадают сейчас в плен – это алкоголики, наркоманы, люди из мест ограничения свободы. Такими людьми успешно воевать невозможно. Даже есть видео, где к ним скотчем привязывают 12-килограммовую противотанковую мину и отправляют в сторону наших позиций, надеясь, что его уничтожат дроном или пулеметом, или он разоблачит огневую позицию. Это бесчеловечные вещи,

– сказал Нарожный.

Что еще известно о состоянии российской армии?