Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний пояснив 24 Каналу, що війну потрібно вести як марафонський біг, підтримуючи стабільний темп без різких прискорень.
Дивіться також: Маємо чим, – полковник запасу відповів, наскільки складно збивати реактивні БпЛА
Чи втрачає Росія наступальний потенціал узимку 2026 року?
Влітку росіяни здійснювали 140 – 150 бойових зіткнень на добу, а останні 2 – 3 місяці збільшили активність до 200 – 220, що призвело до значного зростання їхніх втрат.
"Але останнього тижня кількість бойових зіткнень впала до 130 – 140 – вони вже не можуть тримати попередній темп. Сподіваюся, ця тенденція збережеться, адже вони видихлися. Згідно із заявами Держдепартаменту США та Інституту вивчення війни, темп їхнього просування з нового року значно впав", – зазначив Нарожний.
Росіяни не можуть просуватися в поточних умовах через сильні морози, які виводять техніку з ладу, великі втрати особового складу та відсутність резервів для підтримання тиску. .
Усі, хто потрапляють зараз у полон – це алкоголіки, наркомани, люди з місць обмеження волі. Такими людьми успішно воювати неможливо. Навіть є відео, де до них скотчем прив'язують 12-кілограмову протитанкову міну і відправляють у бік наших позицій, сподіваючись, що його знищать дроном чи кулеметом, або він викриє вогневу позицію. Це нелюдські речі,
– сказав Нарожний.
Що ще відомо про стан російської армії?
- У Росії підвищили розмір одноразових виплат за укладання контрактів для участі у війні проти України – в окремих регіонах вони сягають 2,5 мільйона рублів.
- Водночас фінансовий стан багатьох суб’єктів РФ залишається напруженим. Дефіцит місцевих бюджетів подекуди досягає 600 мільярдів рублів.
- Російські війська розміщують свою техніку поблизу ядерних реакторів Запорізької АЕС і використовують цю територію для запуску безпілотників.