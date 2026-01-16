Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний пояснив 24 Каналу, що війну потрібно вести як марафонський біг, підтримуючи стабільний темп без різких прискорень.

Чи втрачає Росія наступальний потенціал узимку 2026 року?

Влітку росіяни здійснювали 140 – 150 бойових зіткнень на добу, а останні 2 – 3 місяці збільшили активність до 200 – 220, що призвело до значного зростання їхніх втрат.

"Але останнього тижня кількість бойових зіткнень впала до 130 – 140 – вони вже не можуть тримати попередній темп. Сподіваюся, ця тенденція збережеться, адже вони видихлися. Згідно із заявами Держдепартаменту США та Інституту вивчення війни, темп їхнього просування з нового року значно впав", – зазначив Нарожний.

Росіяни не можуть просуватися в поточних умовах через сильні морози, які виводять техніку з ладу, великі втрати особового складу та відсутність резервів для підтримання тиску. .

Усі, хто потрапляють зараз у полон – це алкоголіки, наркомани, люди з місць обмеження волі. Такими людьми успішно воювати неможливо. Навіть є відео, де до них скотчем прив'язують 12-кілограмову протитанкову міну і відправляють у бік наших позицій, сподіваючись, що його знищать дроном чи кулеметом, або він викриє вогневу позицію. Це нелюдські речі,

– сказав Нарожний.

Що ще відомо про стан російської армії?